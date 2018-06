Gamereview: Horrorgame Agony speel je niet voor je plezier Steven Alen

19 juni 2018

16u56 0 Games Zin in een tripje naar de hel? Toch tof als het maar voor even is, zoals in een videospel? Dan kan je weer weg wanneer je maar wil, al is dat in horrorsurvivalgame Agony nogal snel. En dat ligt niet aan het griezelgehalte.

In de intro zit je direct op een highway to hell, een rood-zwart oord vol vuur en pijn en verdriet. Dat je niet vertrekt op een feelgoodtripje, wordt al snel duidelijk. Terwijl je door de gore krochten van de hel dwaalt, krijg je te maken met een mysterieuze rode godin, verdoemde zielen en afgrijselijke demonen. Overal vind je tonnen bloed en al dan niet bewegende lichaamsdelen - qua sfeer en gezelligheid zit het wel snor.

Donker

Spijtig genoeg rammelt de game nogal. Het eerstepersoonsperspectief speelt niet echt aangenaam in die (te) donkere gangen, waar je iets te vaak op objecten botst en je camera draaien te lang duurt. De controls voelen niet soepel aan, de menu's werken vrij oubollig en veel spelers klagen ook over de bugs, waardoor de game al wel wat updates heeft gekregen.

Visie

Nee, een wandeling in het park is deze waanzinnige game zeker niet. Nochtans sijpelt de liefde en visie van de ontwikkelaars wel geregeld door, en zie je wat ze voor ogen hadden. Om dan meteen ook vast te stellen dat het te vaak nét niet is gelukt. En dat is heel jammer, want deze game heeft echt een eigen smoel. In al zijn gruwelijkheid is de spelwereld vaak ronduit prachtig, vol sinistere details en obscene kunst. Maar de verwondering slaat net iets te vaak om in frustratie, waardoor we deze game niet kunnen aanbevelen.