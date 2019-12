GAMEREVIEW Garfield Kart Furious Racing: een kwak diepvrieslasagne, iemand? Steven Alen

03 december 2019

19u31 0 games Garfield heeft een nieuwe eigen racegame. De sufste kat ter wereld en sport gaan nu niet meteen samen, dus het hoeft niet te verwonderen dat de lasagne-aficionado slechts oppervlakkig aanwezig is in Garfield Kart Furious Racing.

De game is een remake van Garfield Kart, iets wat een degelijke en kleurrijke Mario Kart-variant oplevert. Garfield, Jon, Odie en co kunnen op de verschillende pistes bonussen verzamelen waarmee ze bijvoorbeeld een turbo inschakelen, een taart naar de concurrentie gooien of zelfs ufo’s oproepen om de auto aan de leiding aan te vallen. Met de wereld van Garfield heeft dit alles weinig te maken, behalve misschien de ‘slaapbom’ waarmee je tegenstanders even kan laten indommelen.

De vormgeving is in orde, al vind je ook op de 16 circuits weinig verwijzingen naar Garfield. Enkele races spelen zich zelfs af in de woestijn en in de sneeuw, niet meteen een omgeving waarin je onze luie huiskat zou verwachten. Bij de geluidseffecten zijn nog vreemdere keuzes gemaakt, want tijdens de races hoor je niet veel meer dan het snerpend hoge toerental van de karts.

Lol in splitscreen

De besturing werkt vlot, en de truc om goede tijden neer te zetten, is driften in de bochten. Na een beetje oefening speelt dat wel lekker, en het is ook redelijk gemakkelijk. Je houdt zelfs de snelste auto’s met de minste grip vrij vlot op de baan, al kan je op de hoogste snelheidscategorie wel genadeloos snel uit het circuit vliegen. Maar dit is natuurlijk geen game voor echte racefanaten, wel iets om lekker met tot vier vrienden tegelijk in splitscreen op de bank te spelen. Online kan je met acht tegelijk aan de slag, al slaagden we er niet meteen in een tegenspeler te vinden.

De game bevat losse races, tijdsuitdagingen of competities zoals de Lasagna Cup, in verschillende moeilijkheidsgraden. En dan heb je het zo wat gehad. Geen vermakelijke tussenfilmpjes, geen verhaal, geen extraatjes. Dit is een simpele, generieke kartinggame met wat gezichten uit het Garfield-wereldje opgeplakt. Geen verse pasta van een goede kok, wel een lasagne uit het diepvriesvak. Niet per se slecht, maar je weet dat er betere kost te bikken valt.

De game verschijnt voor PS4, Xbox One, Switch en pc. Getest op de PS4