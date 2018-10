Gamereview FIFA 19: dit is de FIFA waarop ik al jaren zat te wachten



01 oktober 2018

10u21 1 Games Vrijdag liet EA Sports FIFA 19 op de wereld los, voor ondergetekende reden genoeg om de game een heel weekend uit te testen. Zoals verwacht biedt FIFA 19 gewoon meer van hetzelfde, maar EA heeft dit jaar enkele fantastische nieuwigheden toegevoegd.

FIFA goes Champions League

Wat was het heerlijk om eindelijk de Champions League-hymne te horen aan het begin van het spel. Ik voelde meteen de Cristiano Ronaldo in me opborrelen, of de Lionel Messi, zoals je wil. Ik besloot onmiddellijk Club Brugge-Dortmund te herspelen om zo de eer van blauwzwart te herstellen, maar door de vernieuwde gameplay moest ik me net als het echte Club gewonnen geven. Over die gameplay dadelijk meer.

Je kan de Champions League niet alleen naspelen met je favoriete team, de competitie is ook geïntegreerd in de carrièremodus en in The Journey. De Champions League geeft FIFA 19 nog net dat tikkeltje extra autoriteit, waardoor het spel alsmaar meer afstand neemt van de grote concurrent Pro Evolution Soccer.

Spelen zonder regels: héérlijk (frustrerend)

Behalve de Champions League heeft EA nog enkele fantastische nieuwigheden toegevoegd, waarvan we ons afvragen waarom niemand er ooit eerder is opgekomen. De allerleukste is de nieuwe spelmodus zonder regels.

Vanaf nu kan je ervoor kiezen om een wedstrijd zonder scheidsrechter te spelen. Niet alleen de buitenspelval wordt dan uitgeschakeld, maar ook de meest schandalige horrortackles zijn gewoon toegelaten. Helemaal alleen afstormen op de keeper is zo nog geen garantie op een goal, want een ultieme tackle langs achter van de verdediger is perfect legaal. Je kan de ‘no rule’-spelmodus eigenlijk een beetje vergelijken met het kaartspel UNO: dolle pret, maar het spel zal ongetwijfeld veel vriendschappen kapotmaken, tenminste voor even.

Daarnaast kan je ook met de survival modus aan de slag. Daarbij verdwijnt bij elk gescoord doelpunt een speler uit jouw team, waardoor het bij elke goal moeilijker wordt om te scoren en je netten schoon te houden.

Het is ook mogelijk om voor een wedstrijd een bepaalde doelpuntenlimiet in te stellen: wie die limiet haalt, wint. Vooral in een gesloten match kan deze spelmodus een ware uitputtingsslag worden, zeker wanneer de doodvermoeide spelers nog verschillende goals moeten maken.

The Journey, leuker dan ooit

In FIFA 17 mochten we in ‘The Journey’ voor de eerste keer kennismaken met een verhaalmodus en met personage Alex Hunter. Na een tussenjaar laat EA ‘The Journey’ nu volledig openbloeien tot een volwaardige modus. Het derde seizoen van The Journey gaat, mede dankzij de Champions League, véél verder dan de twee vorige seizoenen.

Alex Hunter is intussen een gevestigde naam in het wereldvoetbal, maar heeft nog een lange weg af te leggen om een superster te worden. Het spel laat je een glimp opvangen van wat er zich wellicht echt afspeelt achter de schermen van het topvoetbal en de cameo’s van enkele wereldsterren zijn natuurlijk mooi meegenomen.

Daarnaast krijgt Alex Hunter het gezelschap van zijn zus Kim en zijn boezemvriend Danny Williams, die zelf ook hun eigen carrière proberen uit te bouwen. Vanaf nu kan je trouwens ook spelen met Danny of Kim en vrij switchen tussen de verhaallijnen van Alex, Danny en Kim. En hoewel het spel meestal aangeeft met welke verhaallijn je op een bepaald moment best verdergaat, betrapte ik mezelf er vaak op het liefst met Alex te spelen.

Een goal scoren is moeilijker

Dat ik me met Club Brugge gewonnen moest geven tegen Dortmund had wellicht veel te maken met een gebrek aan FIFA-talent, maar ik steek het graag ook op de lichtjes vernieuwde gameplay. Terwijl de gameplay de vorige jaren maar weinig veranderde, voerde EA dit jaar wel wat vernieuwingen door. FIFA 19 voelt een pak sneller aan dan FIFA 18 en sprints voelen tegenover de snelheid van passes heel wat trager aan. Mijn snelle rushes langs de flank met Cristiano Ronaldo, Gareth Bale of Leroy Sané bleken veel minder effectief dan vorige jaren, waardoor ik genoodzaakt was om een tikitakastijl te hanteren met veel passes. Niet mijn specialiteit, zo bleek.

Ook op doel trappen lijkt een stuk moeilijker te zijn geworden. De juiste timing vinden is veel moeilijker dan vroeger, waardoor je gemakkelijk te zacht of juist te hard op doel trapt. En wanneer de timing dan wel eens goed zit, haalt de keeper een pantersprong boven die we in vorige FIFA-edities nog niet hadden gezien. Een goal maken is moeilijker, maar opnieuw, dat kan ook aan mij liggen.

Is FIFA 19 zijn geld waard?

Is FIFA 19 je geld waard? Waarschijnlijk wel. Op de Champions League had ik jaren gewacht en ook The Journey lijkt eindelijk op toerental te komen. Dat de gameplay deze keer echt wel flink moeilijker is geworden, neem ik er graag bij.