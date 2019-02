GAMEREVIEW. ‘Far Cry New Dawn’: de apocalyps was nog nooit zo kleurrijk (en plezant) Steven Alen

16 februari 2019

09u00 0 Games Ubisoft geeft met Far Cry New Dawn een nieuwe twist aan het uitgemolken concept van het postapocalyptische avontuur. Weg met de clichébeelden van verweerde gebouwen en kale woestenij: in deze game leidde een nucleaire oorlog in de eerste plaats tot een kleurenpracht van bloemen en planten.

De avontuurlijke firstpersonshooter speelt zich af 17 jaar na Far Cry 5. De plaats van afspraak is opnieuw Hope County, een fictief gebied in de Amerikaanse staat Montana. De open wereld ziet er helemaal anders uit, al zit hij vol herkenningspunten en knipogen voor gamers die de grote broer hebben gespeeld. Inderdaad, de grote broer, want New Dawn is in feite een losstaand afkooksel - maar wel een erg plezant.

Games Flauw verhaal

Terwijl je in Far Cry 5 nog ten strijde trok tegen een op hol geslagen christelijke sekte, is het plot nu wat minder origineel. De weinige overlevers van De Bom zijn na enkele jaren uit hun schuilkelders geklauterd en proberen hun leven en woningen weer op te bouwen. Maar natuurlijk duiken slechteriken op die alles van waarde liever voor zichzelf willen, al zijn de personages niet bepaald memorabel.

Echt storen doet dat gelukkig niet, want de game focust vooral op zorgeloos amusement in de vrij te verkennen open wereld. Die is weliswaar wat kleiner dan in de voorganger, maar Ubisoft past daar een mouw aan met enkele leuke nieuwigheden. Zo kan je met een helikopter op ‘expeditie’ naar enkele nieuwe boeiende locaties, zoals een groot vliegdekschip of een vervallen pretpark.

Ethanol en ducttape

Verder telt Hope County veel basissen die je kan veroveren, al sluipend, snipend of als een olifant in de porseleinwinkel. Eens ingenomen, kan je ervoor kiezen de buitenpost gewoon te beroven en te verlaten. Net als bij de herspeelbare expedities zijn de vijanden dan de volgende keer sterker, waardoor je dezelfde basis opnieuw kan veroveren. Het is een van de manieren om de levensduur van de game te rekken, maar natuurlijk ook vooral om ethanol te vergaren. De brandstof is het belangrijkste betalingsmiddel in deze harde wereld - al valt ook de waarde van ducttape niet te onderschatten.

Zoals in Far Cry 5 ga je in New Dawn ook de hort op met een hoop wapentuig, inclusief straffe kost als vlammenwerper en bazooka. Nieuw is een soort kruisboog die draaiende zaagbladen afvuurt die afketsen bij impact en zo meerdere vijanden kunnen omleggen met een enkel schot. Lekker! Tijdens het spel kan je ook enkele andere nieuwe personages oproepen, waaronder een paar viervoeters en een stoere oma. En juicht, dierenvrienden! Je hond kan voortaan naast je in een voertuig zitten, zodat je hem in je achteruitkijkspiegel niet moet zien hijgen achter je auto.

Chaos en afwisseling

New Dawn verschilt ook van de grote broer door het toegenomen belang van objecten verzamelen. Je kan ze gebruiken om je hoofdbasis te upgraden, maar ook om wapens in elkaar te bricoleren. Een aanzienlijk deel van de gameplay gaat zo op aan het uittrekken van planten, achter hoekjes zoeken naar tandwielen en het leegroven van opslagplaatsen van preppers. Toch voelt de gameplay niet aan als ‘grinden’, aangezien weinig games zo teren op chaos als Far Cry.

Dat zit zo: telkens wanneer je je zinnen hebt gezet op iets, kan je er namelijk donder op zeggen dat de game je probeert te verleiden toch iets anders te doen. Wil je een basis veroveren, dan paradeert een waardevol dier voor je neus. Besluit je die eland om te leggen, dan rijdt een grote tankwagen vol kostbare ethanol langs. En tijdens die achtervolging moet je vast weer weerstaan aan een paar andere verlokkingen. Als je tenminste niet moet gaan lopen voor een grizzly of een troep wilde zwijnen, om dan een rivier in te duiken en de pijp uit te gaan door een hongerige vis - true story.

Voor je het weet ben je zo tientallen uren zoet in de open wereld, die je - al dan niet Carmageddon-gewijs - ook weer kan doorkruisen met verschillende voer- en vaartuigen. Af en toe stuit je op grof vast geschut waarmee je je kan uitleven, onder meer in een ‘verdedig de basis’-missie zoals de hilarische Disco Inferno-gekte uit Far Cry 5. Je krijgt af en toe ook wat omgevingspuzzels of zoekopdrachten voor de kiezen, zodat de game altijd toch net de juiste dosis afwisseling voorziet om plezant en fris te blijven.

Plus en min

Een minpuntje is misschien wel dat je hoofdbasis onderaan in een hoek van de kaart ligt, wat in combinatie met het nieuwe lichte rpg-systeem verhindert dat je vroeg in het spel te ver afdwaalt in de open wereld. Vijanden en wapens zitten namelijk in een paar klassen, met als gevolg dat je met zwakke wapens niet veel potten kan breken bij sterkere tegenstanders verder van je basis. Op de lichtste moeilijkheidsgraad heb je daar echter minder last van.

Een groot voordeel van een spin-off is trouwens nog dat de game quasi vlekkeloos bolt, ook zonder de ‘day one’-patch. Dat is alleen maar goed voor het spelplezier. De stemacteurs doen het ook uitstekend en de muziek van bands als Die Antwoord bieden de perfecte soundtrack om door Hope County te razen.

Conclusie

Samengevat is Far Cry New Dawn een pretentieloze topper zonder grote minpunten die vooral focust op de lol. Fans van Far Cry 5 kunnen de game blind kopen. Het meeslepende verhaal en de vileine slechterik volgen wel in Far Cry 6.

De game is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.