GAMEREVIEW Fallout 76 Wastelanders: bijna een echte 'Fallout'-game

Ronald Meeus

30 april 2020

13u55 0 games Met de Wastelanders-uitbreiding wordt de licht teleurstellende onlinegame Fallout 76 iets minder leeg. De toevoeging van een singleplayer-verhaallijn maakt er nog geen klassieke Fallout-game van, maar het komt gelukkig wel een beetje in de buurt.



Ach, zò erg was Fallout 76 uiteindelijk ook weer niet. Die eerste onlinegame uit de Fallout-reeks, eind 2018 verschenen, is een ambitieus maar mislukt experiment, meer niet. Ontwikkelhuis Bethesda ging ervan uit dat de gesjeesde figuren en gebeurtenissen die de crapuleuze charme van Fallout 3, Fallout: New Vegas en Fallout 4 bepaalden, ook wel konden worden worden gerepliceerd door een gemeenschap van spelers van vlees en bloed. Daar maakten ze een kapitale denkfout mee: de meeste gamers die van Fallout houden, doen dat om te zwelgen in de eenzaamheid die het hoofdbestanddeel, de raison d’être, van die games vormt. Waar andere grote multiplayergames net mensen bij elkaar brengen in grote raids, zie je in Fallout 76 vooral veel Einzelgängers rondhossen.

Klassieke Fallout

Dan maar terug naar een idee dat creatief brein Todd Howard de speler al sinds de aankondiging van Fallout 76 voorhield, dachten ze wellicht: op een bepaald moment komt er toch een soort singleplayer-ervaring, verklapte hij toen hij de game voorstelde op de E3-beurs van 2018. Dat is dus Wastelanders, een gratis update die twee groepen computergestuurde personages op het postapocalyptische West Virginia loslaat: de brave Settlers, en de Raiders, die verstokte spelers van de Fallout-games wellicht niet onbekend zullen zijn, en die de wereld na de apocalyps vooral zien als een lange, übergewelddadige rave. Het is cruciaal - toch voor de Wastelanders-hoofdverhaallijn - dat je één van de twee bendes te vriend blijft houden.

Daar komen meteen al de contouren van een klassieke Fallout-game te zien: je moet op bepaalde momenten bijvoorbeeld keuzes maken, meestal door middel van speelbare dialoogscènes, die erg bepalend kunnen worden voor de toekomst van je personage, en die je eigen morele integriteit op de proef stellen.

Hoog level gewenst

Wastelanders levert een kleine retour en forme voor Fallout 76, maar de creatieve keuzes achter de originele game lopen het singleplayerplezier van deze uitbreiding wel wat in de weg. Er zitten - niet al te diepe, maar toch - survivalelementen in, die niet werden uitgeschakeld voor de Wastelanders-content. Je munitie heeft gewicht, je krijgt geregeld honger en dorst, je wapens kunnen stuk gaan na langdurig gebruik: het is alsof je de twee vorige games in hardcore mode aan het spelen bent. Ook het V.A.T.S.-systeem, waarbij je een welbepaalde vijand kunt viseren, is in tegenstelling tot in de voorgaande Fallouts niet in slow-motion, wat de gevechten ook minder episch maakt: je bent veel meer aangewezen op je reflexen dan op je tactisch inzicht.

De nieuwe Wastelanders-content aanvatten met een gloednieuw personage, zoals ondergetekende deed voor deze review, valt niet aan te raden als je ook maar een stuk van de originele game hebt gespeeld: op een bepaald moment heb je personagelevel 20 nodig om verder te kunnen, en dat haal je dan alleen maar als je nog een paar uur van de game zijn oude content speelt. Die is veel minder spannend dan wat je met Wastelanders krijgt geserveerd, dus voor een stuk doet deze uitbreiding daarmee zijn eigen kracht teniet. Wel duwt Wastelanders je met de neus op een paar bijzondere locaties in de verder uitstekende spelwereld die de makers voor je hebben geschapen, en die je met de wat futloze oude gamecontent van Fallout 76 misschien nooit had bezocht.

Wastelanders is een gratis uitbreiding voor Fallout 76. De game is uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc, en kost ondertussen al minder dan twintig euro.

