Gamereview Fallout 76: post-nucleaire multiplayer is behoorlijk eenzaam

23 november 2018

12u57 1 Games Fallout, de reeks die zich afspeelt in de Verenigde Staten na een verwoestend nucleair conflict, komt voor het eerst met een online multiplayergame. Dat pakt niet altijd even goed uit, al kan Fallout 76 terugvallen op de elementen die ook de vorige afleveringen leuk om spelen maakten.

Hoe zou de wereld eruit hebben gezien als we sinds de jaren 50 een veel snellere technologische ontwikkeling hadden doorgemaakt, en er in de 21ste eeuw een verwoestende kernoorlog was uitgebroken?



Op die vraag probeert Fallout al sinds de eerste game uit 1997 een antwoord te geven. En dat antwoord ziet er erg grimmig uit.

Mutanten en spookdorpjes

Tot voor kort doolde je, als een virtuele Mad Max, moederziel alleen in die wereld rond. Langs lege autostrades en in verraderlijk verlaten lijkende spookdorpen loerde het gevaar om elke hoek. Moordzuchtige mutanten, besmette drinkwatervoorzieningen en op hol geslagen robots deden de onvoorbereide speler in geen tijd aan zijn einde komen.



Gelukkig bleken afvalcontainers, de radioactieve natuur en zelfs gedode tegenstanders een bron van materiaal te zijn waarmee je betere uitrusting in elkaar knutselde om je overlevingskansen gevoelig te verhogen.

Waarom een multiplayer?

Met die basiselementen gaat Fallout 76 ook aan de slag, met één wezenlijk verschil: voor het eerst ben je niet meer de enige speler in deze enorme open wereld. Je kan je afvragen of de stap naar een online multiplayer wel zo’n goede keuze is.

Het gevoel van totale eenzaamheid was een van de grote charmes van Fallout. In een akelig rotslandschap op zoek gaan naar medicijnen terwijl een nostalgische Peggy Lee-song door de koptelefoon klonk: welja, dat hád iets.

Doordat er ook andere menselijke spelers in de game zitten, raakt Fallout 76 zijn DNA kwijt van de ‘warrior of the wasteland’, die het zonder vrienden moet zien te rooien. Het roleplayingelement dat vroeger centraal stond in het verhaal, verdwijnt naar het achterplan voor actie. Het is begrijpelijk dat niet elke speler van het eerste uur daar gelukkig mee is.

Je wordt voortdurend lastiggevallen om deel te nemen aan ‘events’ met andere spelers, maar die zijn vaak saai en leveren weinig op voor het verloop van de game.

Steriel

Bovendien is er iets vreemds aan de hand met dat hele multiplayeridee. Behalve in de startgebieden van de game kom je heel zelden andere spelers tegen. Dat doet de hele game een beetje steriel aanvoelen: er zitten geen niet-speelbare mensen in het spel waardoor je de hele tijd naar robots of opnames loopt te luisteren.

Het is ongetwijfeld leuk om met vrienden af te spreken en samen te gamen. Maar of je hiervoor elke Fallout 76-gamer moet opzadelen met crashes, updates, serverdowntime en alle andere ellende waar online multiplayers doorgaans mee kampen? We dachten het niet.

Herkenbare stijl

Gelukkig heeft Fallout 76 ook een aantal troeven, die rechtvaardigen waarom er zo lang naar deze release uitgekeken werd.

Zo eist het landschap een hoofdrol op in deze game. Als je door de beboste heuvels van de Appalachen trekt, waan je je echt in het noordoosten van de Verenigde Staten.

Ook de heel herkenbare stijl, waarbij de sombere, verroeste en bestofte wereld contrasteert met de naïeve fifties-tekeningen en een vrolijke, anachronistische soundtrack (met onder andere John Denver, The Beach Boys en The Andrews Sisters) trekt je zo het verhaal in.

Laagdrempelig

De game blijft tot slot laagdrempelig genoeg om ook interessant te zijn voor wie niét gepokt en gemazeld is in schietspellen of survivalgames. Zelfs in het begin, als je nog betere wapens en bescherming moet zoeken, lukt het best om de eerste vijanden te verslaan. En dat wordt alleen maar geestiger eens je meer exotisch materiaal zoals mechanische harnassen en plasmakanonnen te pakken krijgt.

Kortom: als je fan bent van niet al te moeilijk actiegames, zal Fallout 76 je het nodige speelplezier bezorgen. Maar voor ons mag de volgende Fallout gewoon weer een singleplayergame worden.

Verkrijgbaar voor PlayStation 4, Windows en Xbox One.