GAMEREVIEW. ‘F1 2020': het Formule 1-seizoen zoals het had moeten zijn

'F1 2020': het Formule 1-seizoen zoals het had moeten zijn Günther Brants

22 juli 2020

10u58 0 games Het zag er een tijdje naar uit dat we het dit jaar zonder Formule 1 zouden moeten doen, maar intussen is het flink vertekende seizoen dan toch van start gegaan. De bijhorende game ‘F1 2020' heeft gelukkig geen last van Covid-19 en presenteert ons de kalender zoals die er had moeten uitzien, inclusief twee gloednieuwe races in Vietnam en Nederland. Wie Max Verstappen graag op het circuit van Zandvoort had zien schitteren, kan dat dankzij deze game alsnog doen. En de meest complete F1-game ooit heeft nog meer te bieden.



Begin juli gingen de lichten op de startgrid in Oostenrijk eindelijk uit, het startschot van een seizoen dat eigenlijk al in maart had moeten beginnen. Voor veel F1-fans een opluchting na een winterbreak van meer dan zes maanden. Toch blijft het een heel vreemde situatie: twee keer naar Oostenrijk, een dubbele race op Silverstone, een geheel ongeplande trip naar Mugello, … De nieuwe kalender is zelfs nog niet af, terwijl het seizoen al officieel begonnen is. Dat rare programma hoef je niet in de game te verwachten. ‘F1 2020' simuleert het seizoen dat we in een coronavrije wereld gekregen zouden hebben.

Ook voor de makers van deze game moet het een bewogen voorjaar geweest zijn. Ze hadden immers geen wedstrijden om zich op te baseren bij het afwerken van het spel. Intussen werd Formule 1 in de wereld van e-sport ook heel populair. Veel professionele racepiloten richtten zich op games om alsnog van een beetje racesensatie te genieten. Het kan ertoe bijdragen dat 'F1 2020' een breder publiek zal aanspreken dan om het even welke F1-game in het verleden. Dus is de vraag of dit spel de hoge verwachtingen kan inlossen …

Race met je eigen team

De officiële F1-game slaagt er bijna ieder jaar weer in om nieuwe features toe te voegen. Dat is ook nodig, want qua gameplay zit het al jaren goed. Los van het feit dat F1 een discipline is die niet iedere fan van racegames weet te bekoren, mogen we gerust stellen dat deze game intussen bij de betere racespellen op de markt hoort. Dus moet het verrassingselement uit een andere hoek komen. In 2019 was dat de licentie voor de Formule 2, waardoor je ook in de carrièremodus in een F2-wagen kon starten. Voor de meeste piloten is dat zo’n beetje de wachtkamer van de F1.

Nieuw is dit jaar de optie om je eigen team te maken. Je krijgt de touwtjes volledig in handen en kiest bijvoorbeeld de motor waarmee je gaat rijden, maar ook de naam van je team, de sponsors en het uiterlijk van je bolides. Je moet bovendien een piloot aanwerven die de tweede wagen mag besturen. Jij neemt uiteraard zelf ook een stoeltje als piloot in. Dat is heel ongewoon in de moderne F1, maar vroeger gebeurde dat wel vaker. Jack Brabham slaagde er zelfs in om in zijn eigen wagen wereldkampioen te worden. Daarvoor moeten we wel alweer terug naar het jaar 1966.

Fans van sportgames waarin spelers de rol van manager overnemen, zullen wellicht nog een beetje op hun honger blijven zitten. De mogelijkheden zijn relatief beperkt en je beslissingen hebben ook geen torenhoge impact op de prestaties van het team. Met je startbudget moet je een aantal knopen doorhakken, maar met dat geld steek je algauw gewoon een Mercedes-motor in je bolide en haal je een teamgenoot van gemiddeld niveau binnen. Aanvankelijk is die teamgenoot een groentje uit de F2, maar na een tijdje kan je ook gerenommeerde piloten laten tekenen. Wie weet komt Lewis Hamilton op termijn wel voor jou werken.

Je kiest ook een sponsor die je een leuke bonus belooft als je bepaalde verwachtingen weet te realiseren. Hier liggen nog mogelijkheden om de game de komende jaren uit te breiden, maar voor de typische fans van de reeks is deze spelmodus een heel aangename aanwinst.

Met dank aan Max

De voorbije jaren is Max Verstappen uitgegroeid tot één van de grootste talenten in de F1. Het lijkt voorlopig maar een kwestie van tijd vooraleer de Nederlander – en ook halve Belg – zijn eerste wereldtitel wint. De populariteit van de Red Bull-rijder laat zich steeds meer voelen. Op de kalender kwam er de race in Zandvoort bij, en in ‘F1 2020' maken voor het eerst Nederlandstalige commentatoren hun opwachting. Commentaar stelt in deze games natuurlijk niet veel voor. Je hoort deze stemmen enkel in het begin en op het einde van een race. Maar het maakt dit spel voor Nederlandstalige fans wel weer wat volmaakter.

Verder sluit ‘F1 2020' grotendeels bij z’n voorganger aan. Echt heel grote verschillen met de vorige editie zijn er simpelweg niet. ‘F1 2019' was bovendien al een uitstekende simulatie, bijvoorbeeld dankzij fel verbeterde weerseffecten. Het volstaat dus om te benadrukken dat ‘F1 2020' op het vlak van graphics en gameplay gelukkig geen gas terugneemt. Op een grotere evolutie moeten we waarschijnlijk tot volgend jaar wachten. De opvolger van deze game zal immers op de nieuwe generatie consoles beschikbaar zijn, en dat moet Codemasters nieuw potentieel geven om next-level te gaan.

Uiteraard is ook de gewone carrièremodus aanwezig in ‘F1 2020', maar daar is het al helemaal naar vernieuwingen zoeken. In elk geval hoef je dus geen eigen team te starten als je dat totaal niet interesseert. Je kunt ook gewoon plaatsnemen achter het stuur van je favoriete wagen en naar hartenlust beginnen te racen. Daarbij is het zoals altijd een uitdaging om de juiste moeilijkheidsgraad te vinden. Zoals in vorige edities is ‘F1 2020' een game die zowel nieuwe gamers als ervaren rotten kan plezieren. Maar het loont wel om voldoende tijd te besteden aan de juiste afstelling. Ook de ‘start je eigen team’-modus is hiervan immers erg afhankelijk. Gelukkig zijn de mogelijkheden er wel, want de moeilijkheidsgraad bestaat uit meer dan kiezen tussen voorgekauwde instellingen als amateur, professional of legende.

Conclusie

Zoals het hoort voor een gamefranchise is ‘F1 2020' de compleetste game uit de reeks. Voor de fans van het eerste uur is het belangrijk om weten dat de gameplay grotendeels op hetzelfde hoge niveau is blijven hangen, waardoor ze opnieuw voor een leuke en uitdagende game staan. Daarnaast is de teammodus echt een leuke toevoeging die de game een nieuw elan geeft. Voorlopig is deze optie nog vrij basic, maar het maakt je toch bijzonder fier wanneer je zelf ontworpen bolide voor het eerst de pitstraat uitrijdt.

Codemasters is er dus alweer in geslaagd om te verrassen met de nieuwe F1-game die intussen toch garant staat voor kwaliteit en spanning. Volgend jaar zal de lat met de nieuwe consoles alweer wat hoger liggen en verwachten we niet alleen progressie in de vorm van nieuwe features, maar ook op de baan. We hebben er alle vertrouwen in dat dit wel goed komt. En hopelijk kan ‘F1 2021' ook opnieuw steunen op een volledig normaal F1-seizoen.