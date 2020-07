GAMEREVIEW Doorstaan gameklassiekers tand des tijds? Namco Museum Archives zappen je terug naar het lunapark Steven Alen

09 juli 2020

14u58 2 games Het lunapark, dat was voor ondergetekende als kind onlosmakelijk verbonden met een uitstap naar de kust. Luikse wafels, go-carts en frisbees: Heist Aan Zee van Bart Peeters, maar dan in Blankenberge én met digitaal gebliep in plaats van ‘mmm mmm mmm’. Want die arcadekasten, die lonkten naar me als een vettige friet naar een hongerige zeemeeuw.



Een wandeling over de dijk zonder een passage langs een lunapark, dat was ondenkbaar. Er was geen houden aan, al vanaf jongs af aan. Het simpele feit dat je met een joystick en wat knoppen bewegingen op dat scherm kon toveren, dat was pure magie. Mijn vader vertelt nog geregeld hoe ik op zijn voeten moest staan omdat ik anders het scherm niet kon zien. Gelukkig had je in enkele lunaparken ook tafelversies van enkele topgames, zoals Galaga. Véél muntstukken heb ik toen afgetroggeld. Een spelletje kostte toen weliswaar nog maar vijf frank, wat omgerekend nu zo’n 0,125 euro zou zijn.

De games uit de vroege jaren 80 hadden meestal een statisch speelveld. Dat je bij Pac-Man langs de ene kant de arena kon verlaten om aan de andere kant weer op te duiken, was al heel wat. Grafisch waren de games maar een verzameling pixels, auditief moest je het doen met enkele banale bliepjes. Maar ondanks - of net dankzij - die beperkingen verschenen destijds enkele titels met ijzersterke gameplay die zo’n 35 à 40 jaar later nog altijd intrigeert. Enkele van die toppers vind je terug op de twee verzamelingen die Bandai Namco (her)lanceert in twee Namco Museum Archive-bundels.

Extra’s

Handig bij deze verzameling is dat je je voortgang kan bewaren en laden, en vooral dat je even kan terugspoelen op de lastige momenten. Je kan kiezen uit verschillende schermtypes en om de ‘scanlines’ van de oude schermen te emuleren, voor dat echte nostalgische gevoel. Leuk, maar ook niet meer dan dat. En de verschillende generische achtergronden die je links en rechts naast je speelveld kan plaatsen, werken vooral storend. Bij een uitgave die het moet hebben van nostalgische charme, mag je toch verwachten dat je je speelveld kan versieren met het originele artwork van de arcadekasten.

Klassiekers

De games dan. Een persoonlijke favoriet is nog altijd Galaga, waarin je in een ruimteschip op een soort ruimte-insecten schiet. Ook diens voorganger Galaxians en opvolger Gaplus - wie heeft in godsnaam die naam bedacht? - zitten in de verzameling. Oerklassieker Pac-Man is ook van de partij met verschillende versies, al mis ik daar de klassieke ronde joystick van de arcadekasten om erg snel genoeg van richting te kunnen veranderen. De joystick noch de pijltjestoetsen van de PlayStation 4-controller lijken hier de beste besturing, een gevoel dat ook terugkomt bij enkele andere games in deze collectie. En zo schilfert de magie van de nostalgie toch wat af.

Strategie

Dig Dug en Dig Dug 2 zijn nog altijd top. Het zijn games waar je monstertjes op verschillende manieren om zeep kan helpen, door al tunnelend rotsen op hun kop te keilen, of ze koudweg op te pompen tot ze ontploffen - o, de gruwel. Ook in Mappy en Mappy 2 heb je als trampolinespringende muis heel wat vrijheid om de hongerige katten van je af te schudden, en de tankgevechten in Battle City blijven charmant. Met andere woorden: games met als fundering die strategische laagjes werken nog altijd.

Oubollig

Hetzelfde kan niet gezegd worden van veel andere titels in de verzameling. Xevious, Super Xevious en enkele variaties daarop waren ooit zo fascinerend vanwege het naar boven scrollend speelveld waarover je met een gevechtsvliegtuig in bovenaanzicht vloog. Enkele andere games vielen destijds op omdat het speelveld zijwaarts opschoof, zoals Rolling Thunder. In deze 2D-platformer kon je als geheim agent achter deuren schuilen en van het ene naar het andere platform springen. Het zijn van die vernieuwingen van weleer die nu hopeloos oubollig overkomen.

Conclusie

En zo blijken het net de simpelste games, net dankzij hun eenvoudige maar sterke gameplay, nog het beste de tand des tijds te hebben doorstaan. Een grote uitzondering lijkt nog actie-RPG Legacy of the Wizard, dat in 1987 verscheen voor de NES. Een goed verhaal blijft een goed verhaal. Veel andere games halen hun charme uit de nostalgie van weleer, en lijken weinig kans te maken om nieuwe harten te winnen. Deze Namco Museum Archives zijn zo een prima tijdsdocument, maar sommige dingen laat je gewoon beter liggen in het museum.

Lijst:

Elke bundel bevat tien arcadehits plus een paar nooit eerder in Europa verschenen klassiekers zoals Dragon Spirit: The New Legend en Mappy-Land.

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1:

Galaxian

Xevious

Mappy

Dragon Buster

Pac-Man

Dig-Dug

The Tower of Druaga

Sky Kid

Dragon Spirit: The New Legend

Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

Pac-Man Championship Edition

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 2:

Battle City

Pac-Land

Dig Dug II

Super Xevious

Galaga

Rolling Thunder

Mappy-Land

Legacy of the Wizard

Dragon Buster II

Mendel Palace

Gaplus

De games zijn beschikbaar voor PlayStation , Xbox One en pc. De meeste verschenen ook al in een reeks andere bundels.