GAMEREVIEW ‘Disintegration’: strakke en innovatieve combinatie van verschillende genres, maar geen K.O. Raf Picavet

16 juni 2020

12u11 0 games Een tien voor creativiteit, een acht voor uitwerking maar een zeven voor spelplezier. En hoe je het ook draait of keert, dat laatste weegt bij videogames altijd het zwaarste door. ‘Disintegration’ is de beste shooter-strategiecombo ooit, maar de ‘noch vis, noch vlees’-indruk is nooit ver weg.



Ooit schreef Marcus Letho videogamegeschiedenis met ‘Myth: The Fallen Lords’, de eerste realtimestrategiegame in 3D. Daarna deed hij dat nog eens – en met een immens grotere impact – met ‘Halo’, de shooter die eigenhandig Microsofts Xbox-console op de kaart zette. Hongerend naar meer creatieve vrijheid keerde hij de grote studio’s de rug toe, stampte er zelf een uit de grond en die viert met ‘Disintegration’ nu zijn eerstgeborene.

Triple A-kwaliteit

‘Disintegration’ verdient om verschillende redenen respect. Het is gemaakt door een relatief klein team, maar heeft de visuele en gameplaytechnische afwerking van een zogenaamde triple A-titel. Het brengt twee genres, shooter en realtimestrategy, samen in één intuïtieve besturing die je in geen tijd in de vingers hebt. En het voert een verhaal - of liever: personages - op, die zich moeiteloos naar een vermakelijke sciencefiction tv-serie laten vertalen.

Geen babysitten

Kort door de bocht gaat de gameplay als volgt. Jij zweeft op een grav cycle, een zwaarbewapende motor boven het slagveld. Van daaruit geef je twee tot vier voetsoldaten orders om specifieke vijanden ‘voorrang’ te geven, hun speciale wapens in te zetten of een of ander omgevingsobject te activeren. Gaan ze neer, dan pik je hen op en gooi je ze na een 'cooldown’-periode terug de strijd in. Tegelijkertijd neem je zelf natuurlijk ook zoveel mogelijk doelwitten op de korrel. De mechanismen zijn helder, je krijgers daar op de grond gedragen zich meestal slim genoeg om niet continu te hoeven babysitten en de bijstuurbare moeilijkheidsgraad laat genoeg flexibiliteit om geen enkele missie onhaalbaar te maken.

Aangenaam gezelschap

Tussen twee missies in breien tussenfilmpjes en zelf-geïnitieerde dialogen met die voetsoldaten het verhaal aan elkaar. De liefde van de gamedirector Marcus Letho voor de sciencefictionserie ‘Firefly’ is duidelijk. Je krijgt vermakelijke dialoog, de typische bonte verzameling misfits die de wereld zal redden en met overtuigend stemmenwerk de juiste mix van drama, komedie en actiefilmclichés spuien. Zwaar betrokken raak je niet, de spelwereld voelt over de hele lijn vrij steriel en de eindbestemming boeit niet echt, maar tijdens de rit erheen vertoef je in ieder geval in aangenaam gezelschap.

Kogelsponzen

De missies doen hun best om variatie in decor te brengen, en het ziet er vaak indrukwekkend uitgestrekt uit, maar je volgt een veeleer lineair pad dat weinig ruimte voor exploratie laat. Het draait allemaal om een eindeloze reeks gevechtsscenario’s die je over de hele campagne een vrij weinig divers aantal vijanden serveren. Van gewoon kanonnenvoer, over vervelende snipers tot zwaar bepantserde kolossen van de kogelspons-variëteit. Dat handvol heavy’s vragen enige behoedzaamheid en een tactisch inzetten van die speciale items of wapens van je teamgenoten op de grond.

Uitputtingsslag

Regelmatig gooit de vijand er ook nog een eigen luchteenheid tegenaan. Die moet je veelal helemaal zelf uit de vergelijking halen en daar mist de game toch de souplesse van de shooter die het (ook) wil zijn. Je zweeftuig beweegt daarvoor te log en stroef. Gelukkig ligt de focus meer op het rondmanoeuvreren en ondersteunen van je troepen op de grond. Helaas laat ook daar dat gebrek aan vijandelijke diversiteit zich halverwege al behoorlijk voelen. Dat je tussen twee missies in jezelf en je grondteam kan upgraden, kan dat niet rechttrekken. Dat maakt de latere missies meer een uitputtingsslag waarbij je aan de genade van checkpoints overgeleverd bent. Je houdt vol omdat je het verhaal wil afwerken, of ziet het als een veredelde training voor de multiplayer. Die belooft een meer intens en competitief gebeuren, maar op het moment van dit schrijven – vóór de eigenlijke release – telde die logischerwijs nog geen spelers.

Besluit

Aan het eind van de rit is ‘Disintegration’ een innovatief creatief experiment. Dat alleen verdient al een opsteker in deze tijden waar de meeste grote studio’s op veilig spelen en kleine vernieuwers stuklopen op een manke afwerking. Het is een oerdegelijke game, maar het beoogde ‘groter dan de som van de afzonderlijke onderdelen’ maakt deze shooter-strategiehybride niet helemaal waar.

‘Disintegration’ is uit voor pc, PS4 en Xbox One