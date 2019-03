GAMEREVIEW. Dirt Rally 2.0: meedogenloze rallygame voor diehards kg

15 maart 2019

15u58 0 Games Aan 120 kilometer per uur door het slijk racen, terwijl je co-piloot onverstoord aanwijzingen op je afvuurt en de adrenaline door je lijf giert: da’s Dirt Rally 2.0. Er zijn weinig games die zo realistisch kunnen weergeven hoe het voelt om even in de huid te kruipen van rallypiloot. Keerzijde: het spel is meedogenloos streng en straft elke fout af. Een aanrader voor fanatiekelingen dus.

Dirt Rally 2.0 is de zevende Dirt-titel in de serie en is de opvolger van Dirt Rally uit 2015. En net zoals zijn voorganger, draait Dirt Rally om het bieden van een zo authentiek mogelijke rally-ervaring. De game kent verschillende gamemodi, waaronder rallycross, dagelijkse uitdagingen en freeplay, maar wellicht zal je de meeste tijd spenderen in de Career-modus. Daarin rijd je toernooien over de hele wereld met elk vier etappes.

Niet voor beginners

Tenzij je al ervaring hebt opgedaan in andere rallygames, word je meteen in het diepe gegooid. Er is geen tutorial voor beginners. In Career-modus begin je onmiddellijk aan je eerste rally, wat in ons geval binnen de kortste keren uitmondde op een kronkelig parcours in het donker én in de gietende regen. Een uitdaging mag je het wel noemen.



Zoals het een goede rallygame betaamt, is je navigator - die je instructies geeft over het parcours - niet alleen een gimmick, maar je levenslijn. Om een kans te maken op een podiumplaats is het essentieel om naar hem te luisteren. Net voor flauwe bochten kan je laagvliegen aan absurde snelheden, maar hoor je “Right 2, don’t cut”, wees dan maar zeker dat je in de remmen moet.

De weerseffecten doen er nog een schepje bovenop. Bij regen veranderen sommige parcours deels in een modderpoel, waarbij je voor je het weet van de baan slipt. Opvallend: sneeuw of ijs is nog niet mogelijk, hoewel dat mogelijk in een latere update wordt toegevoegd.

Rallycross

De Rallycross-modus is nog iets uitdagender. In Rallycross race je met tegenstanders op één van de acht officiële rallycrossparcours van het FIA World Rallycross Championship. De terreinen bestaan uit een combinatie van ondergronden, zoals asfalt en gravel. De wedstrijden vergen weer een heel ander soort rijgedrag, waarbij je niet alleen op je eigen parcours moet letten, maar ook nog eens moet zorgen dat je de andere auto’s voorblijft.

Een avondje rustig gamen zit er dus niet in. Dirt Rally 2.0 vergt de uiterste concentratie. De game is opvallend realistisch en elke vergissing op het parcours kan je de overwinning kosten. Maar oefenen loont. Investeer je een paar uurtje om te oefenen, dan zal je ongetwijfeld snel verbeteren. Wij speelden overigens met een controller. Dat was doenbaar, maar er is geen twijfel over dat een stuur veel comfortabeler speelt.

Adembenemend mooi

Een andere troef van Dirt Rally 2.0 zijn de graphics. Je kunt ze eigenlijk alleen bewonderen tijdens de replays van je rit (want we garanderen dat je daar tijdens de rally geen oog voor hebt), maar de beelden zijn echt adembenemend mooi. Van de berglandschappen met een laaghangend zonnetje, tot de reflectie van de bewolkte hemel op je motorkap: de moeite.

Internetverbinding

Als we dan toch een nadeel moeten opnoemen, dan is het wel dat je het spel eigenlijk enkel online kunt spelen. Zelfs al race je solo in de Career-mode, dan nog heeft Dirt Rally 2.0 een constante internetverbinding nodig. Veel fans lijken te klagen over verbindingsproblemen, waardoor hun vooruitgang werd gewist. Zelf hebben we geen problemen ondervonden, hoewel we liever ook niet afhankelijk zijn van een constante internetverbinding voor iets wat eigenlijk een singleplayerspel is.

Ons oordeel? Dirt Rally 2.0 is een pracht van een rallysim – als je weet wat je doet. Beginners zullen een harde dobber hebben om het spel te spelen zoals het bedoeld is. Voor de fans is dit wel een plus. Hoewel Dirt Rally 2.0 onverbiddelijk is, biedt het wel de authentieke race-ervaring waar diehards wellicht naar op zoek zijn.