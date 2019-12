GAMEREVIEW. Civilization VI werkt opvallend vlot op PlayStation 4 en Xbox One (en is ook daar enorm verslavend) Steven Alen

08 december 2019

21u37 5 games Strategiegames en examens, om een of andere reden gingen die dingen voor ondergetekende en zijn kornuiten vroeger altijd samen als friet met mayonaise. Uren en uren vergooiden we ermee - samen met onze levens, volgens onze ouders. Hierbij dus een welgemeende waarschuwing voor wie nog moet blokken: Civilization VI is weer vies verslavend.

Pientere gamers - ja, u daar! - merken al snel op dat de game al een hele tijd op de markt is voor pc en zelfs de Nintendo Switch. De PlayStation 4 en de Xbox One volgden met enige vertraging. Het is geen sinecure om een game die zo hard steunt op muisbewegingen over te hevelen naar een gamepadbesturing, maar dat is verrassend goed gelukt.

Keuzes maken

Even naar het begin. Sid Meier’s Civilization gaat al een verbluffende 28 jaar mee. De kern van de game is al die jaren hetzelfde gebleven: je stampt vele jaren voor Christus een beschaving uit de grond en probeert die zo goed mogelijk doorheen de eeuwen te loodsen, tot ze zo geavanceerd is dat je ruimteschepen naar de sterren kan sturen. Je bouwt steden, boerderijen, mijnen, markten, bedrijfsterreinen, universiteiten, etc. Ondertussen veeg je nog wat barbaren op een hoopje die jouw paard niet minstens anderhalvemeter ruimte geven, terwijl je ook je onderdanen moet tevreden zien te houden.

Andere beschavingen kan je te vriend houden voor een bloeiende handelsrelatie, andere kan je met allerhande militair materieel bekampen. Strategische keuzes maken, daar draait Civilization allemaal rond. Focus je op wetenschappelijke ontwikkeling in een republiek, of bouw je liever een gigantisch First Order-leger uit in een fascistische samenleving? Alles kan, en een van de grote verdiensten van de ontwikkelaars is dat ze die plejade aan keuzes min of meer overzichtelijk houden.

Besturing

Civilization speel je op grote en kleine kaarten, waarop je ook kan spelen als bestaande historische figuren. Die kaarten zijn ingedeeld in zeshoekjes, waardoor je met je controller duidelijk kan zien wat je selecteert, en waar je desgevallend die pion naartoe wil sturen. In-en uitzoomen gaat vlot met de schouderknoppen, waardoor je - behalve bij echt grote maps - wel goed in de gaten krijgt wat overal gaande is.

Civilization is namelijk een zogenaamde turn-based game, wat erop neerkomt dat elke speler om beurten handelingen kan stellen. Dat is voor de controllerbesturing ook welgekomen, zodat je niet in realtime bliksemsnel pionnen moet zitten verzetten. Na elke ‘turn’ of ronde leidt de game je automatisch naar pionnen die je kunt verplaatsen, of steden waar op dat moment niets wordt gebouwd, zodat je goed het overzicht bewaart en niet meer over je kaart moet navigeren dan nodig.

Mooie afwerking

De animaties zijn trouwens heel mooi, en de game bevat enkele van meest pakkende soundtracks die je maar kan vinden. Dikke pluim ook voor Sean - Ned Stark - Bean, die de bind- en aankondigingsteksten bijzonder smaakvol inlas. De tutorial is bijzonder goed uitgewerkt, en geeft je net als de assistent in de echte games ook verschillende tips, afhankelijk van je ervaring met deze game of gewoon reeks. Een minpuntje is misschien dat je wel erg veel tekst voor de kiezen krijgt, iets wat nogal lastig kan zijn wanneer je niet vlak bij je tv zit. Erger is dat ons gamescherm iets groter bleek dan de tv, blijkbaar een gekend probleem dat we pas na veel zoekwerk konden oplossen in het tv-menu. Verder wil één van de menu’s je op de PlayStation 4 laten bevestigen met de ‘options’-knop, terwijl die ook dient om een andere menu op te roepen.

Het zijn slechts kleine minpuntjes, want verder verliep de omzetting van de pc-game naar de consoles erg vlot. Civilization VI is ook op die platformen een echt pareltje, en verplichte kost voor liefhebbers van strategiegames. Tenzij ze examens hebben, natuurlijk. Dàn wachten ze misschien best nog even.