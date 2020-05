GAMEREVIEW Cannibal Cuisine: voeder eens wat gebraden toeristen aan de kannibalengod in deze Belgische game Steven Alen

20 mei 2020

18u37 0 games Toeristen in de pan hakken en serveren aan je god. Mét het juiste bijgerecht. Dat is het aparte uitgangspunt van ‘partycookinggame’ Cannibal Cuisine van de Belgische ontwikkelaar Rocket Vulture, dat vandaag verschijnt. Apart is het zeker, maar is het ook plezant? Ja en nee.



Cannibal Cuisine, dat nu beschikbaar is voor Steam en de Switch, zet je mogelijk even op het verkeerde been met zijn benaming en omschrijving. Het in mootjes hakken van toeristen blijkt niet de kern van de gameplay, en in tegenstelling tot de meeste partygames is Cannibal Cuisine geen ‘druk af en toe op wat knopjes tijdens het babbelen’-spel.

Wat is het dan wel? Alleen of met tot vier spelers tegelijk (offline of online) zit je op een afgebakende ruimte die je als speler van schuin bovenaan bekijkt. Elk level ziet er anders uit, maar telkens zie je een totem van je god Hoochooboo, enkele vuurtjes, een voorraad groenten en fruit en argeloze toeristen. De oerwouden, stranden en tempels van de spelwereld zijn verdeeld in aparte stukjes door beekjes, afgronden of greppels met dodelijke pinnen. Als speler loop en spring je van deel naar deel om ingrediënten te verzamelen en die boven het vuurtje te barbecueën. Is een gerecht klaar, dan breng je het naar je god. Welke combinaties Zijne Vraatzuchtige Heiligheid wenst, zie je bovenaan het scherm. Breng je de foute plat, dan moet je Zijn Toorn ondergaan.

Pittig

Het klinkt allemaal simpel, maar dat is het zeker niet. Om te beginnen vechten de toeristen al eens terug, maar gelukkig kan je je gezondheid opkrikken met een portie rauwe buitenlander. Maar het zijn vooral de obstakels je een serieuze peer stoven. Om de beek over te steken, moet je bijvoorbeeld over drijvende tonnen wandelen. Timing en behendigheid zijn essentieel, want een duik is bijzonder vervelend, zeker met een kant en klare schotel toerist à la banana. De levels zijn zo bijzonder pittig, want de klok tikt genadeloos af.

De grote uitdaging - en ook het plezante aspect - is dus om een goede strategie te bedenken tussen het slachten van de toeristen, het halen van de ingrediënten en het vervoeren van de gebraden schotels. Zeker met meerdere spelers zijn duidelijke afspraken en een helder plan essentieel, of er komt ruzie van. Spelers kunnen trouwens kiezen uit verschillende wapens - braadpan FTW! - en enkele speciale voodootalenten, zoals vuurspuwen of sneller lopen. Een goede keuze en goede afspraken helpen fel bij de aanpak van de verschillende levels, en het is dan ook die chaotische interactie waar het in Cannibal Cuisine om draait.

Besturing

Op de Nintendo Switch zit de achilleshiel bij dat laatste wel bij de besturing met aparte minicontrollers. Vanwege de stevige moeilijkheidsgraad hadden we het al niet gemakkelijk met de ‘grote’ Switch-controller, maar met zo’n kleintje bleek het wel een héél grote uitdaging om met z’n tweetjes een level snel succesvol af te ronden. Plons, het water in. Blub, opnieuw het water in. Cannibal Cuisine kan zo knap vervelend worden, maar tegelijkertijd spoort het spel je zo ook weer aan om het te blijven proberen. Gelukkig laat het voodootalent om sneller te lopen je ook over riviertjes springen. En wil je ruzies vermijden, dan kan je natuurlijk ook tegen elkaar spelen in de versusmodus.

Conclusie

Cannibal Cuisine is dus geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Het is het leukste met meerdere spelers, maar een relaxed partyspel is het geenszins. Onder meer door de soms iets te ruwe besturing is dit echt een game voor behendige spelers die niet vies zijn van een uitdaging. Concentratie, communicatie, strategie en wat platformvaardigheden zijn nodig om de toorn van Hoochooboo te overleven én om er lol aan te beleven.

De game kost 13 euro, maar tot 27 mei krijg je 25 procent korting.