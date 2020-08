GAMEREVIEW. ‘Battletoads’ is terug: lang niet zo frustrerend als vroeger, maar ook dat heeft nadelen Michel Baeten

27 augustus 2020

16u09 0 Games Frustrerend moeilijke games zijn hot. Bloodborne, Dark Souls, Sekiro,… Het lijkt wel alsof we ons als gamers met plezier de virtuele afgrond instorten om na elk pak rammel weer recht te krabbelen en het toch nog een keertje te proberen. Maar wie in 1991 al voldoende motoriek ontwikkeld had om een controller vast te houden, weet dat wat tegenwoordig voor moeilijk doorgaat, in het niets verzinkt naast hét spel dat verantwoordelijk was voor een karrenvracht kapotte controllers, verbroken vriendschappen en luidkeels gebrulde vloekwoorden: ‘Battletoads’ op de NES.



En we kunnen er na 30 jaar eigenlijk eerlijk over zijn: zo’n goed spel was dat niet eens. Want hoewel het ondertussen tot een culttitel is uitgegroeid, was die eerste kennismaking met de vechtende padden een schoolvoorbeeld van opzettelijk slecht gamedesign. Door de moeilijkheidsgraad absurd hoog te leggen in combinatie met controls die bij momenten nogal opvallend dienst weigerden, was je niet zomaar op een weekendje uitgespeeld en kon je het spel opnieuw gaan uitlenen. Ja, dat was een ding dat vroeger bestond, games huren bij de videotheek.

Zelfspot

‘Battletoads’ was naast een aartsmoeilijke beat ‘em up ook een onmiskenbaar kind van de jaren ’90, de periode waarin alles zo extreem en (wat destijds doorging voor) cool mogelijk moest zijn. Het waren de hoogdagen van gamemascottes met blitse sneakers, dito zonnebrillen en een heftige dosis attitude en tienertaal.

De coolste dudes van de tijd waren ongetwijfeld de Ninja Turtles en je moest dan ook geen genie zijn om te zien dat de ‘Battletoads’ de minst subtiele klonen van de schildpadhelden waren. De vraag is dus maar of een franchise die zo onlosmakelijk verbonden is met een godzijdank afgesloten decennium ook nu nog aanspreekt.

De nieuwe ‘Battletoads’ weet perfect hoe tenenkrommend die destijds hippe personages nu overkomen en speelt daar gretig op in.

Het antwoord is “jazeker, maar…”. Om met de positieve punten te beginnen: de nieuwe ‘Battletoads’ weet perfect hoe tenenkrommend die destijds hippe personages nu overkomen en speelt daar gretig op in. Het verhaal, dat met een leuke animatiestijl verteld wordt, zit dan ook vol humor en zelfspot.

En er is véél verhaal. Waar het originele spel qua context uit niet veel meer bestond dan “mep nu maar gewoon op alles wat beweegt en stel je niet te veel vragen”, is er in dit ondertussen al zesde vervolg een uitgebreide, zij het vaak bewust nonsensicale, plot aanwezig om te verklaren waarom het maar liefst 26 jaar geduurd heeft eer er een nieuw deel in de reeks kon verschijnen.

Variatie

Qua gameplay lijkt er aanvankelijk niet zo veel veranderd wanneer je een nieuw spel begint. Je kiest nog steeds tussen de drie hoofdpersonages die elk hun eigen zwaktes en sterktes hebben. De ene is traag maar sterk, de andere snel maar zwakker en dan is er nog eentje die het midden vindt tussen de twee. Tot zover een standaardvechtspel dus.

Maar al snel wordt duidelijk dat deze nieuwe ‘Battletoads’ meer doen dan enkel zich een weg van A naar B knokken. Bijna elk level bestaat uit een ander genre of bevat toch minstens een paar minigames die de variatie erin houden. Natuurlijk maakt de notoire Turbo Tunnel uit het origineel ook hier weer een opwachting, maar daarnaast passeren ook puzzels in verschillende soorten en formaten, pure platformlevels, quicktime-events en zelfs een shoot-‘em-up de revue.

Liever een korte maar entertainende game dan een spel van tientallen uren dat als een sleur aanvoelt - maar net omdat ‘Battletoads’ zo onvoorspelbaar blijft, komt het einde wel heel erg abrupt.

Hoog tempo

Het tempo waarin de levels elkaar opvolgen ligt duizelingwekkend hoog, en hier wringt het schoentje uiteindelijk ook. Want in tegenstelling tot in 1991, krijg je op de normale moeilijkheidsgraad de eindcredits al te zien na amper een uurtje of drie en dat is wel heel erg povertjes. Uiteraard nog steeds liever een korte maar entertainende game dan een spel van tientallen uren dat als een sleur aanvoelt, maar net omdat ‘Battletoads’ zo onvoorspelbaar blijft, komt het einde wel heel erg abrupt.

Gelukkig wordt er ruimte gelaten voor een vervolg. Als die dit keer geen 26 jaar op zich laat wachten en misschien toch een ietsiepietsie langer duurt dan drie uur, gaan de vechtpadden een mooie toekomst tegemoet.