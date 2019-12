GAMEREVIEW ‘Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir’: mooie stijl, maar vooral tof in goed gezelschap Steven Alen

15u02 0 games Een oude vriendin van druïde Panoramix zit in de nesten, en de schuldigen zijn die dekselse Romeinen. Dat is een klusje voor de dappersten aller Galliërs, Asterix en Obelix!

Het onafscheidelijke duo trekt samen met hondje Idéfix op avontuur en veegt ondertussen traditiegetrouw tientallen garnizoenen Romeinen op een hoopje. Dat is in een notendop deze nieuwe beat-em-upplatformer Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir, die zich het liefst in coöp laat spelen met een makker (m/v) in de zetel. Op die manier bedien je elk één van de Galliërs, terwijl je op je eentje kan wisselen tussen de twee. Dat is soms nodig, want de kleine, snelle Asterix kan langs kleine gaatjes, terwijl de iets minder kleine Obelix zijn brute kracht kan gebruiken om obstakels uit de weg te ruimen.

De lineaire game voorziet verscheidene aanvallen, waarvan de sterkste afhangen van een meter die volloopt wanneer je van je pif-poef-paf doet met de bezetters uit Italië. Zo geeft Asterix uppercuts die Gianni of Francesco een meter of tien omhoog knallen, of maait Obelix met zijn kristallen menhir in het rond alsof het een keitje is. Net zoals in de klassieke arcadegame van het duo uit 1992 ramt de dikkerd trouwens nog altijd vijanden met zijn pens. Heel tof is ook dat je met zijn tweetjes vijanden naar elkaar kan keilen.

Toch slaat al gauw de verveling toe, want Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir is vrij eentonig, en veel lol beleef je op de duur niet meer van al dat iets té hectische beukwerk. In de Romeinse kampen, die in het spel bestaan uit een aaneenschakeling van afgesloten ruimtes, gingen we zo al rap voor de binnenwegen in plaats van uitgebreid te vechten - geen goed teken voor een knokspel.

Wil dat zeggen dat deze game slecht is? Dat nu ook weer niet. De basisgameplay zit best wel goed in elkaar, maar het ontbreekt de makers aan fantasie en inventiviteit om die fond naar een hoger niveau te tillen. Neem nu een topper als Luigi’s Mansion 3, waar die basis nog bestrooid wordt met twee of zelfs drie extra lagen die de game echt plezant maken en je steeds doen verlangen naar méér. In die game blijf je echt alle voorwerpen verzamelen, omdat dat gewoon loont. Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir daarentegen beloont je amper voor al die kisten die je in gruzelementen mept, terwijl de flauwe humor de zeden ook niet verzacht. Jààà, we weten op de duur wel dat Obelix gaat watertanden van een zwijntje aan het spit.

De Engelse stemmen zijn ook vrij duf, terwijl de Franse pittiger uit de hoek komen. Grafisch is de game wel heel sfeervol verzorgd, met veel verschillende omgevingen en een stijl die nauw aanleunt bij de strips en de tekenfilms. Jammer is wel dat je de camera niet kan draaien, of kan inzoomen op het speelveld.

Conclusie

De actie zit wel snor, maar de game mist originaliteit en frisse ideeën om solospelers lang te boeien. Hij is op zijn best met z’n tweetjes op de bank voor wat goeie ouwe coöplol. De grafische stijl past uitstekend bij de strips, maar voor de rest had het allemaal wat méér mogen zijn.