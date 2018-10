Gamereview Assassin's Creed Odyssey: fantastisch avontuur in oude Griekenland lost hoge verwachtingen met vingers in neus in Steven Alen

01 oktober 2018

14u21 5 Games Assassin's Creed Odyssey zuigt je mee in een episch avontuur naar het oude Griekenland, in de vijfde eeuw voor Christus. Tijdens de Peloponnesische Oorlog tussen Sparta en Athene reis je doorheen historische steden en betoverende landschappen, bevecht je huurmoordenaars en mythische wezens en ontmasker je een mysterieuze cultus.

Wat een ongelooflijk mooie wereld heeft Ubisoft weer op het scherm getoverd. Van het azuurblauwe water tot de zanderige grond vol pijnboomnaalden, van de rotsachtige stranden tot de machtige historische gebouwen in al hun oorspronkelijk glorie. We kijken onze ogen uit en wanen ons zo op mediterrane vakantie - ober, een metaxa alstublieft! Net zoals in voorganger Origins halen we vaak de fotomodus boven voor bééldige plaatjes in het prachtige licht van de ondergaande zon.

Alles oogt tegelijk zo fris maar ook zo herkenbaar. Op zo goed als alle obstakels kan je klimmen, en de heerlijk foute accenten van de stemacteurs zijn ook weer van de partij. "Deei tok laaik dies", weet je wel, pakweg zoals de beruchte assassijn Ezio di Auditore, maar dan gekruid met een zachte g. Het valt op hoe soepel de personages bewegen, en ook hoe realistisch zelfs de gelaatsuitdrukkingen in de tussenscènes zijn. Een hele prestatie en een wereld van verschil met enkele Assassin's Creeds geleden, toen je nog overal dezelfde gezichten zag met ander haar.

Keuzevrijheid centraal

Je speelt de game als Kassandra of Alexios, huursoldaten met Spartaans bloed die uitgroeien van verstotenen tot helden. Nadat de game nogal gezapig start met klassieke 'haal eens iets voor mij'-opdrachten kom je meer te weten over hun familiegeschiedenis en trekt Odyssey zich met het nodige drama in gang. Eerder dan een spectaculaire filmische start zoals in enkele voorgaande games, focust Odyssey zich subtiel meer zeker op het verhaal rond je hoofdpersonage. De uitgebreide RPG-keuzevrijheid steekt daarbij nogal opzichtig de kop op, met dialogen waarin je antwoorden een invloed hebben op het verder verloop. Aanvankelijk lijken de keuzes soms wel héél triviaal, maar gaandeweg duikt de 'wat als?'-vraag meer en meer de kop op, en krijgen we goesting om de game te herspelen met andere antwoorden en dus een ander verloop en einde.

De keuzevrijheid vind je ook gewoon in het spelverloop, waarbij je door het opzichtig stelen van voorwerpen een premie op je hoofd krijgt. Dan heb je opnieuw een keuze tussen onder meer de premie af te kopen of de premiejager om te leggen. En zoals vanouds bepaal je in de open wereld uiteraard ook helemaal zelf of je liever focust op de hoofdmissies, of je eerst geld en voorwerpen verzamelt via nevenmissies, of dat je liever lekker in de zee gaat zwemmen - pas wel op voor de haaien!

Wapens en vaardigheden

Zoals in Origins vind je in Odyssey bergen wapens en andere uitrusting, die je kan upgraden, verkopen en demonteren. Wie zich erop wil toeleggen, kan alles tot in de details tunen, maar wie gewoon lekker wil gamen zonder al die reutemeteut, kan ook zonder veel tijdverlies vlotjes de sterkste opties in de uitrusting stoppen. Via drie skilltrees bouw je je vaardigheden verder uit zodat je je vooral kan verdiepen in boogschieten, vechten of sluipmoorden.

In het menu lichten alle nieuwigheden bovendien netjes op, en in winkels heb je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om meteen alle verkoopbare voorwerpen met één klik van de hand te doen. Allemaal heel duidelijk weergegeven, iets wat je ook terugvindt in andere aspecten van de game. Zit je bijvoorbeeld in een missiegebied, dan kan je zonder in een apart menu te moeten duiken met een druk op de knop zien welke doelen je nog moet halen, zoals een gevangene bevrijden, een schatkist vinden of een baas uitschakelen. Het zijn van die kleine snufjes die de gameplay o zo aangenamer maken.

Actie

Nieuw is dat sommige vaardigheden tijdelijk zijn en je ze moet ze toewijzen aan een shortcut, zoals L1 + rondje of groene toets. Het gaat dan zowel om aanvals- of gezondheidsboosts als om fysieke aanvallen, zoals een tegenstander een ferme trap verkopen. Gelukkig dat je al die nieuwigheden in de loop van de game vrijspeelt, want op de duur beschik je wel over een heel uitgebreid arsenaal aan toetsencombinaties.

Bij lijf-aan-lijfgevechten zijn afweren en ontwijken nog steeds cruciaal, al zijn ze gelukkig ondergeschikt aan de eigen uithalen. Met L1 en L2 lanceer je gewone en sterke aanvallen, terwijl je met een van de knoppen op het rechtse gamepad uithalen ontwijkt en je met een goed getimede druk op R1 plus L1 een aanval blokkeert. Het levert lekker pittige gevechten op met een personage dat supergoed reageert en waarin blind knoppenrammen uit den boze is. Aanvallen met messen, zwaarden, knotsen, bijlen en speren voelen ook helemaal anders aan, waardoor je je personage vlot kan aanpassen aan je speelstijl. Chapeau voor Ubisoft, dat gelukkig al een tijd geleden afstapte van dat 'één druk op de knop laat het personage een ongelooflijk coole actie doen'-vechten dat helemaal niet bevredigend aanvoelde. De genadestoten zijn uiteraard nog steeds heel spectaculair (en bloederig).

Roots

Verder blijft de game trouw aan zijn roots, en kan je nog altijd fluiten om vijanden naar bosjes te lokken om ze daar een kopje kleiner te maken. Tegenstanders bespringen en besluipen, het kan allemaal. Dat is ook nodig, wanneer je grote vijandige kampen wil innemen. Met een onbezonnen fysieke aanval krijgt je slachtoffer dan meteen hulp van zijn kompanen en suizen de pijlen je om de oren.

Vijanden bewusteloos wurgen gaat trouwens ook, om ze daarna doodleuk te vragen of ze niet meevaren op jouw schip. Jazeker, de zeegevechten zijn ook weer van de partij. Boten beschieten en enteren, het kan allemaal. Je kan de vijandelijke bemanning zelfs in het water trappen als haaienvoer. Die vissen kan je uiteraard ook aanvallen, net als de vele landdieren die je met de uitstekende bogen kan neerleggen.

Enkele uitstekende vernieuwingen van Origins zijn ook behouden: zo kan je met je adelaar een gebied verkennen vanuit de lucht, terwijl je ook altijd een paard kan oproepen dat je automatisch naar je bestemming brengt. Heel cool is dat je dat laatste al lopend kan doen, waarbij je viervoeter je inhaalt en je personage al rennend op zijn rug springt.

Glitches

Tot slot nog even vermelden dat de game opvallend vlot en foutloos draait. Tijdens het vele uren spelen kwamen we slechts één enkele visuele glitch tegen, waarbij een stuk van een rots plots in een bruin vlak veranderde. En dat nog voor de officiële releasedatum, waarop doorgaans nog een patch volgt.

Hoewel hier en daar nog een klein foutje opduikt, zijn ook de Nederlandse ondertitels opvallend goed verzorgd. Verder valt aan de technische kant helemaal niets op te merken, iets wat voor een immense game als dit een prestatie van jewelste is. Wie Assassin's Creed Unity speelde, weet dat het ooit wel anders was, met voertuigen of personages die opeens in een onzichtbaar gat vielen of gezichten die plots verdwenen. Aan Odyssey werd maar liefst drie jaar gewerkt, en die inspanningen merk je tot in de kleinste, netjes opgeblonken details.

Conclusie

Assassin's Creed Odyssey lost de hooggespannen verwachtingen rond de langlopende reeks met de vingers in de neus in. Het oude Griekenland is om door een ringetje te halen, het responsieve vechtsysteem voelt erg lonend aan en de gameplay is afwisselend. De keuzevrijheid en RPG-elementen zijn erg aanwezig, maar overheersen niet: spelers kunnen zich er helemaal in verdiepen, maar ook gewoon lekker spelen zonder zich er veel van aan te trekken: dàt is pas echte keuzevrijheid.

De game verschijnt op 5 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.