GAMEREVIEW. Als leek beginnen aan racen op zware motoren: niet simpel, wel plezant Karl De Rycke

07 mei 2020

16u44 0 Games Toch één voordeel: deze lockdown is de ideale periode om in je kot nieuwe dingen uit te proberen. Ik ben bijvoorbeeld als een complete leek begonnen aan MotoGP 20. En met plezier, want een gloednieuw spel was een welgekomen afleiding. Gran Turismo Sport, Wolfenstein en Age of Empires gooide ik even aan de kant, om op een tweewieler over het asfalt te scheuren. En I like it.



Nu ja, scheuren... In het begin was het meer schuren, want ik heb vooral veel van het asfalt geproefd. MotoGP 20 van het Italiaanse Milestone is geen makkelijke game. Het duurt een tijdje voor je het in de vingers hebt om goed te leren remmen en de bochten juist in te schatten, zonder al te veel te vertragen of te vallen. En vallen, dat kan ik als de beste. Ik heb dan ook eerst heel wat losse timetrials en wedstrijden gereden om het spelletje gewoon te worden. En nog blijven de tegenstanders mij voorbijvlammen in die bochten.

Je hebt naast die losse ritjes op circuits de keuze uit een career mode, een historic mode en de multiplayer. Met die laatste kan je een wedstrijd organiseren en anderen laten deelnemen, of zelf meedoen in races die anderen organiseren.

Maar eerlijk gezegd vind ik het veel leuker als die races door de ontwikkelaar worden aangeboden, zoals in Gran Turismo Sport. Polyphony Digital biedt in dat spel zelf elke week drie racen aan voor verschillende types van wagens op verschillende circuits. Iedereen kan er aan deelnemen tegen andere gamers van hetzelfde niveau. En dat is bij MotoGP 20 niet het geval: je weet niet wat voor niveau je tegenstanders halen.

In de historic mode kan je allerlei historische motards vrijspelen door in de top drie van races te eindigen. Als beginner was dat duidelijk te hoog gegrepen voor mij en dus liet ik het al snel vallen. Al kan ik mij wel inbeelden dat er mensen dit graag doen, om dan pakweg als Wayne Rainy te kunnen racen.

Opklimmen

Career modes vind ik eigenlijk altijd het leukst. Bij MotoGP 20 kies je eerst in welke klasse je wil beginnen: bij een klein team in de topklasse, of liever in de Moto2 of Moto3. Ik hou wel van opklimmen en dus koos ik voor Moto3.

Omdat alleen racen ook maar saai is, is het wel leuk dat je ook in dit spel een management deel hebt: je moet bijvoorbeeld zelf een staff aannemen. Die geef je het hele seizoen door taken: je chief manager onderhandelt voor jou je salaris, en andere staffleden moeten de ontwikkeling van je tweewieler regelen. Want één ding is zeker: als je er niet voor zorgt dat je nieuwe snufjes ontwikkelt, hink je al snel achterop.

Voor je aan het racen begint, kan je trouwens van alles aan de look van je kleren, helm en moto veranderen: altijd tof voor de herkenbaarheid. Er is ook een fotomodus bij MotoGP 20, ideaal voor wie zijn foto’s op sociale media wil delen. Ik vind dat zelf ook wel plezant: je kan het spel stopzetten en foto’s maken vanuit alle richtingen, én nu ook - nieuw in het spel - met een motion blur om die snelheid toch op beeld vast te leggen.

Fun

En dan begint de échte fun: in de career modus ga je van het ene raceweekend naar het andere. Daarin kan je telkens enkele vrije trainingsoefeningen afwerken, om daarna deel te nemen aan de kwalificaties en uiteindelijk de wedstrijd.

Het valt als snel op dat graphics op het circuit dik oké zijn: niet 100% realistisch, maar wel dik oké. Al mis ik soms wel een beetje het snelheidsgevoel. Om nog eens naar Gran Turismo Sport te verwijzen, daar heb je vaak het gevoel dat je onwaarschijnlijk snel over het asfalt vlamt, bij MotoGP 20 heb ik dat minder. Eigenlijk zou dat net meer moeten zijn, aangezien je op een moto zit, maar soit. Het bederft gelukkig de pret niet, dit is best een sterke game.

Lomp

De AI van de tegenstanders is over het algemeen wel goed, maar toch gebeuren er soms rare dingen. Als ik bijvoorbeeld op de ideale lijn rij, gebeurt het af en toe dat je plots van achteren lomp wordt aangereden door een andere racer, die ook die ideale lijn wil pakken. Ach, toegegeven, ik ben zelf ook vaak lomp tegen hen gereden.

De graphics van de filmpjes zijn ook wat minder goed. Ze lijken een jaar of tien oud en er zit geen variatie in, elke keer komen dezelfde filmpjes terug. Een podiumceremonie zit er zelfs niet bij, en dat vind ik toch een gemis. Misschien als ik straks wereldkampioen ben, maar dan moet ik eerst nog een paar uren gamen..

Als besluit: mijn eerste kennismaking met een motogame is een positieve. Ik zal hier nooit een echte krak in worden, maar ik ga dit spel nog vaak spelen. Zelfs ondanks de kleine minpunten van MotoGP 20.

(voor deze review werd MotoGP 20 op een PlayStation4 Pro gespeeld)