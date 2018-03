Gamereview: 'A Way Out', de betere buddymovie met jou en je vriend in de hoofdrollen Raf Picavet

26 maart 2018

11u05 1 Games Videogames die een sterk verhaal brengen, zijn geen zeldzaamheid meer. Games die dat verhaal ook nog eens goed vertellen, zijn dat nog wel. A Way Out is zo’n zeldzaamheid. Een filmische interactieve miniserie rond twee ontsnapte criminelen en met jou en een vriend in de dubbele hoofdrol.

A Way Out is een game die je met twee moet spelen. En deze keer bedoelen we daarmee niet dat de game gewoonweg veel leuker is met z’n tweeën. Wie geen vriend of speelkameraad voorhanden heeft, start in dit geval beter een andere game op. Je kan die medespeler online vinden, maar het is nog beter om die naast je op de zetel (of voor je pc-scherm) te hebben. Want net zoals bij dat bij de dynamiek tussen de twee hoofdpersonages in de betere buddymovie het geval is, komt de helft van het plezier uit de onderlinge dialoog.

Ben jij een Leo of een Vincent?

Die twee personages heten Leo en Vincent. Leo is de impulsief gewelddadige van de twee, Vincent pakt alles liever wat behoedzamer aan. Een cliché maar een beproefd en onvermijdelijk cliché voor de buddyfilms. Kwestie van die dynamiek er nog wat ‘interessanter’ op te maken. Het duo leert elkaar kennen in de gevangenis. Naar eigen zeggen zitten ze er allebei vast voor een moord die ze niet gepleegd hebben. De eerste stap is uiteraard een uitbraak. Een ontsnapping die de aftrap vormt van deze game die speelt als een bingewatchwaardige miniserie. Met jou en je speelmakker in hoofdrollen die met elke scène weer wat overtuigender worden.

Oldschool splitscreen

Eenmaal op vrije, maar opgejaagde voet, houdt de plot Leo en Vincent bij elkaar en dropt hen van de ene filmische actie- of dramascène in de volgende. Jij hebt daarin controle over jouw vluchteling en meestal ook over de helft van het in twee stukken opgesplitste beeldscherm. De andere helft is voor je speelmakker en zijn (of haar) personage. Oldschool splitscreen op z’n best, zij het voorzien van de visuele flair waarmee hedendaagse films of tv-series wel eens mee durven goochelen. Ideaal ook om acties te coördineren of om een oogje te houden op wat die andere doet. Op die momenten dat er niet nauw samengewerkt moet worden, hebben beide spelers behoorlijk wat ademruimte. Zo kan de ene door een tussenfilmpje zitten dat zijn achtergrondverhaal wat uitdiept, terwijl de andere mogelijk beslissende informatie uit omstaanders tracht te winnen.

Hoe loopt dit af?

Die dialoogkeuzes en actiescènes hebben nooit de impact om het verhaal een drastisch andere richting te doen inslaan. Binnen de afzonderlijke scènes is er echter wel ruimte om de dingen anders aan te pakken en wat volgt tot op zekere hoogte te beïnvloeden. De optie om sommige scènes opnieuw te beginnen met het oog op zo’n andere uitkomst, kan het verhaaltempo soms ietwat doen hakkelen, maar de inzet is meestal boeiend genoeg om daar niet over te struikelen. Die lineaire aanpak kan de speler die voor ‘meer game’ is gekomen het eerste uur wat kan frustreren. Zoals dat vaker gebeurt in games die storytelling vooropstellen, wordt daar wat pure gameplay en bewegingsvrijheid voor opgeofferd. Het avontuur van Leo en Vincent is echter veelal meeslepend en/of vermakelijk genoeg om eventuele frustraties om te buigen in een 'benieuwd hoe dit gaat uitdraaien'-gevoel.

Van alle markten bijna thuis

De plot, het uitdiepen van de twee hoofdrolspelers en de dialoog krijgen in A Way Out dus voorrang op een best brede waaier aan puzzel- en actiegame-mechanismen. Dat maakt dat met nagenoeg elk van die mechanismes in kwestie een nieuw besturingssysteem onder je vingers krijgt. Noch die besturing, noch die eigenlijke actiegameplay kan zich meten met games die daar hun hele beleving rond hebben opgetrokken. Vergelijk de shootersequenties hier dus niet met die uit Call of Duty, of de racescènes niet met Gran Turismo. Het kon hier en daar wellicht iets beter, maar het is nooit zo stuntelig dat de vaart eruit gehaald wordt.

Bingespelen!

Afhankelijk van hoe bedreven je bent, hoe vaak je sommige van die herspeelbare scènes opnieuw aanvat en vooral: hoe lang je met je speelkameraad kibbelt bij het maken van cruciale plotkeuzes, speel je in 4,5 tot 5,5 uur door de hele game. Het smeekt ook om in een of maximaal twee sessies gebingespeeld te worden. Om er later dan nog eens met een andere vriend en als het andere hoofdpersonage doorheen te gaan. Met misschien wel een van de andere mogelijke aflopen. A Way Out combineert schaamte- en pretentieloos popcorndrama aan beproefde misdaadfilmclichés voor een van de leukste coöp-spelbelevingen van de laatste jaren.

A Way Out is geschikt voor spelers vanaf 18 jaar en is beschikbaar voor pc, PS4 en Xbox One.