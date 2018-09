Gamer (45) dreigt met schietpartij na nederlaag in videospel Fortnite TTR

19 september 2018

14u37

Bron: ANP 0 Games Een Amerikaanse man (45) uit Long Island is volledig door het lint gegaan na een nederlaag in het populaire videospel Fortnite. Hij stuurde een elfjarige jongen een serie berichten waarin hij dreigde het vuur te zullen openen bij het huis en op de school van de jonge gamer, berichten lokale media.

De autoriteiten namen de zaak ernstig en sloegen de man thuis in de boeien. Ook waren extra veiligheidsmaatregelen genomen bij de school van de jongen in New York. De lokale politiechef stelde dat de verdachte een "nieuwe definitie geeft aan de uitdrukking slechte verliezer" door een kind met de dood te bedreigen.

De advocaat van de verdachte stelde dat zijn cliënt vanwege een vechtscheiding veel last heeft van stress. Fortnite is een competitief computerspel dat ook populair is onder Belgische jongeren.