GAMEPREVIEW. Paranoia en wantrouwen als motivator in ‘The Division 2' Raf Picavet

18 januari 2019

17u52 0 Games Een wereld gedecimeerd door een epidemie waarin de beschaving razendsnel ontrafelt. Dat is de wereld waar ook deze tweede ‘The Division’ je in dropt. Als een soort burgerwacht, speciaal getraind voor dit soort scenario’s. Terwijl je in de voorganger Manhattan min of meer terug op de sporen trachtte te krijgen, verkast de actie nu naar Washington DC.

De formule is grotendeels dezelfde gebleven als die waar de eerste game uit opgetrokken was. Dat betekent een uitgestrekte open speelwereld waarin jij het verschil probeert te maken tussen hoop en chaos. De game speelt als een shooter, maar dan wel een die minder beslist wordt door je reflexen en meer op het onderliggende rollenspelchassis én op teamwork. Immers, meer nog dan zijn voorganger smeekt ‘The Division 2' om er samen met een, twee, of liever nog drie speelkameraden doorheen te trekken. Een coöp-beleving dus, met jij en je vrienden tegen alles en iedereen die de heropbouw van de beschaving in de weg staat.

Dark Zones voor donkere kantjes

Dit Washington DC, dat overigens één op één is nagemodelleerd voor deze tweede, telt ook drie Dark Zones. Afgebakende stukken van de stad, waar enigszins andere ethische en spelregels gelden. Wie zich er in waagt, kan daar naast het gebruikelijke gevaarlijke gespuis immers ook andere spelerteams tegen het lijf lopen. Niets houdt elk groepje tegen om gewoon zijn eigen ding te doen. Dat wil zeggen: zoveel mogelijk, computergestuurde tegenstanders uitschakelen, hun vaak aantrekkelijke spulletjes inpikken en die buit vervolgens op een van de twee vaste plekken in de zone laten oppikken door een helikopter.

Groot risico/grote beloning

Niets houdt zo’n ander spelersgroepje echter tegen om jouw team al het werk te laten doen en je daarna alle felbevochten buit af te nemen. Dat maakt elke ontmoeting met andere spelers tot een gespannen gebeuren. Zeker wanneer je zo’n tergend langzame helikopter-pick-up hebt opgestart. Het is niet zeldzaam om drie groepen spelers te zien die in gespannen sfeer hun eigen zaakjes op orde te proberen te krijgen. Een enkel zenuwachtig schot – of een vierde groep die voordeel uit de chaos hoopt te puren – kan alles in luttele seconden van een zweterige terughoudendheid in een ieder-voor-zich slagveld doen omslaan.

Rovers vogelvrij

De game maakt gelukkig onderscheid tussen spelers die de gespannen staakt-het-vuren-situatie met opzet breken en zij die vooral uit zelfbehoud of nervositeit het vuur op andere spelers openen. Spelers die het bewust op andere spelers en hun buit gemunt hebben, krijgen een rogue-status. Dood je een andere speler, dan krijg je een geel schedelicoon boven je personage hangen. Dat betekent dat je tijdelijk door andere spelers op de korrel genomen mag worden zonder dat zij op dezelfde manier ‘getekend’ worden. Zo’n gele schedel verdwijnt na een tijdje. Tenzij je doorzet in je player-killer-gedrag. Dan verandert die gele schedel in een rood exemplaar en weet elke andere speler in de hele Dark Zone waar je bent. Dat kan je tot opgejaagd wild maken, maar een sterk rogue team kan uit die high-risk/high reward tactiek, een heel winstgevend resultaat puren.

Conflict

Minder onzekere spanning en paranoia – en dit zijn voor een keer positieve termen - krijg je in de gloednieuwe PvP modus van ‘The Division 2'. Die heet Conflict en speelt als een soort rechttoe rechtaan ‘Team Deathmatch’ en ‘Domination’. Aardig, maar eerder een extraatje dat in tegenstelling tot die Dark Zones inhoudelijk weinig met de rest van game te maken hebben en an sich niet de competitieve multiplayerkick scoren die de liefhebbers van dit genre gewend zijn. Nee, geef ons dan maar onzekerheid en paranoia. Tot in de Dark Zones.

‘Tom Clancy’s The Division 2' verschijnt 15 maart voor pc, PS4 en Xbox One.