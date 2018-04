Gamen schadelijk voor de gezondheid? Nieuwe studie vindt verband tussen shooters en hersenschade kg

30 april 2018

10u45

Bron: Geek.com 2 Games Een Canadese studie suggereert dat het spelen van first-person shooters zoals Call of Duty mogelijk nadelig kan uitpakken voor je grijze massa. Opvallend: het effect werd niet gevonden bij videospellen in een ander genre, zoals platformspellen à la Super Mario.

Talloze studies hebben geprobeerd om de impact van games op ons gedrag te schetsen. Zo werd al bewezen dat gewelddadige videospellen niet tot agressie zouden leiden, in tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht. Maar nu lijkt een nieuw onderzoek toch roet in het eten te gooien.

Spelen op autopiloot

In het experiment werden deelnemers tussen 18 en 30 jaar gedurende vier jaar bestudeerd. Ze werden in twee groepen gesplitst: enerzijds zij die hun ruimtelijke geheugen gebruiken om te navigeren en anderzijds zij die daarvoor meer op hun ‘nucleus caudatus’ vertrouwen, een deel van de hersenen dat onder andere instaat bij de vorming van gewoontes.

Wat bleek? Bij 85 procent van de mensen die tijdens het experiment meer dan zes uur per week speelde, nam de activiteit in de nucleus caudatus toe en verminderde de grijze massa in de hippocampus, het deel dat onder andere instaat voor de ruimtelijke navigatie.

Concreet betekent dat dat de spelers van first-person shooters het risico lopen om hun nucleus caudatus te trainen ten koste van de hippocampus. Gamers die meer dan zes uur per week speelden, deden dat immers meer en meer op ‘autopiloot’. Ze bewogen zich voort in het spel door op bepaalde routines te vertrouwen, bijvoorbeeld de gewoonte om standaard naar de beste locaties te gaan om iemand ongezien te kunnen raken. Door hun brein te trainen om uit gewoonte meteen deze punten te herkennen en ernaartoe te navigeren, raakte hun hippocampus verwaarloosd.

Dat kan positief uitpakken in het spel, maar nadelig zijn in het echte leven, volgens hoofdonderzoeker Gregory West. “Mensen met een afgenomen grijze massa in de hippocampus lopen meer risico op het ontwikkelen van post-traumatisch stresssyndroom en depressie wanneer ze jong zijn, en zelfs Alzheimer wanneer ze ouder worden.”

Platformers

Frappant is dat het effect enkel bij first-person shooters werd gevonden, en niet bij videospellen van een ander genre. De controlegroep die vier jaar lang 3D-platformspellen speelde, in het genre van Super Mario Odyssey, had geen afgenomen activiteit in de hippocampus. In tegendeel, zij gaven voor een groot deel blijk van een groei in de hippocampus. Dat zou kunnen betekenen dat platformers gebruikt kunnen worden om dat deel van de hersenen weer aan te sterken, wat bijvoorbeeld kan helpen bij ouderen wiens hippocampus verzwakt is.

Zoals gewoonlijk is er nog geen reden tot paniek: één onderzoek kan nog geen zekerheid geven over het mogelijke verband. Het is nu aan andere onderzoekers om de resultaten te reproduceren. Mocht dezelfde link opnieuw duidelijk worden, dan is er natuurlijk wel meer stof tot nadenken.

Toon games die een positief effect hebben op het brein