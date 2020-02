Gameklassieker ‘Desperados’ komt 19 jaar na debuut terug mét premiejager Doc McCoy sam

21 februari 2020

Gameontwikkelaar PR THQ Nordic geeft een nieuwe trailer vrij van Desperados III, een tactische stealthgame die komende zomer verschijnt. De video draait rond Doc McCoy, de premiejager die ook al in de eerste Desperados: Wanted Dead or Alive uit 2001 zat. De nieuwe game is de vierde in de reeks, en de eerste sinds Helldorado uit 2009. De trailer toont verschillende manieren waarop McCoy tegenstanders uit de weg ruimt.