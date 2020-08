Game-uitgever Ubisoft ontslaat creatief directeur ‘Assassin’s Creed’ na onthullingen seksuele intimidatie kv

14 augustus 2020

18u36

Bron: Belga 0 Games De Franse spelletjesuitgever Ubisoft heeft een creatief directeur de laan uitgestuurd die aan het hoofd stond van de studio die de reeks ‘ Assassin's Creed’ maakte. Ashraf Ismail werd ervan beschuldigd te hebben gelogen over zijn huwelijk en te hebben geprofiteerd van zijn status om buitenechtelijke relaties aan te gaan. Sinds eind juni moesten al enkele hooggeplaatste personen bij het bedrijf opstappen, nadat tientallen mensen zich hadden uitgesproken over seksuele intimidatie en seksueel geweld in de videogame-industrie.

"Na een intern onderzoek is Ashraf Ismail ontslagen bij Ubisoft", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Hij verduidelijkte niet of het onderzoek verband hield met de beschuldigingen tegen Ismail. De man maakte sinds 2011 deel uit van de studio van Ubisoft in Montréal en had de creatieve leiding over twee eerdere titels uit de spelletjesreeks: 'Assassin's Creed: Black Flag’ in 2013 en ‘Assassin's Creed: Origins’ in 2017. Hij had nu ook de creatieve leiding over het meest recente spel in de reeks, ‘Valhalla’, dat op 17 november uitkomt.

Eind juni getuigden tientallen mensen, vooral vrouwen, over hun ervaringen met seksuele intimidatie en seksueel geweld in de videogame- en streamingindustrie. Vele van die beschuldigingen draaiden rond Ubisoft, dat sindsdien onder vuur ligt voor een cultuur die velen omschrijven als een "jongensclub". Sindsdien zijn verschillende leidinggevenden in het bedrijf naar de uitgang begeleid of stapten ze zelf op. Onder hen is de nummer twee van de groep Chief Creative Officer Serge Hascoët. Ook de vicepresident en de HR-directrice hebben Ubisoft verlaten.

"Ubisoft was niet in staat om zijn werknemers van een veilige en inclusieve arbeidsomgeving te verzekeren", aldus CEO Yves Guillemot. Het bedrijf dat 18.000 werknemers telt over de hele wereld, waaronder 22 procent vrouwen, startte verschillende interne onderzoeken op na de eerste onthullingen. De HR-afdeling, die sommige toxische gedragingen in de doofpot zou hebben gestopt, ondergaat een herstructurering.