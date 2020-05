Game-On! Haal jouw beste dansmoves boven met Just Dance en ga voor de hoogste score Vandaag lanceren we een nieuw liedje: ‘High Hopes’ van Panic! at the Disco Redactie

06 mei 2020

Ons HLN Game-On! toernooi waarbij social distance bewaard blijft, kende een vliegende start. We hebben reeds 3.500 enthousiaste gamers mogen verwelkomen. Nog niet deelgenomen? Geen paniek, je kan je nog steeds inschrijven. Wie zich inschrijft, maakt automatisch kans op een van de vele waardebonnen van 100 euro bij Dreamland. Wie het goed doet, kan extra punten verzamelen en zo zelfs zijn kansen vergroten.

Onder de verschillende games, kan je ook Just Dance spelen. Aan jou de keuze of je dit alleen of met het hele gezin wil doen. Je kan elkaar uitdagen en zo de beste score halen. Een nieuwe dansweek, betekent een nieuw liedje. De komende week kan je jouw beste moves bovenhalen op High Hopes van Panic! at the Disco.

Is deze song niet echt iets voor jou? Niet getreurd! We lanceren elke woensdag een nieuwe hit. Geregeld terugkomen is dus de boodschap.

Wist je trouwens dat we extra waardebonnen weggeven? De vijf personen die ons de meest memorabele beelden - foto’s of video’s - bezorgen, maken kans op een waardebon van €100 bij DreamLand. Via hln.be/gameontoernooi kan je jouw materiaal opladen. De winnaars contacteren we na afloop van het toernooi. Zeker een extra reden om een kijkje te nemen op onze Game-On! pagina.

Veel (dans)plezier!