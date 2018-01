Game Boy komt terug en je zal er al je oude spellen op kunnen spelen LB

18u35

Bron: Gizmodo 441 Gizmodo / Hyperkin Games Breng die doos nog niet naar het containerpark! De Game Boy komt terug en je zal er al je oude spellen op kunnen spelen. De nieuwe Ultra Game Boy zal ongeveer 85 euro kosten. Je kan 'm via USB opladen en de batterij houdt het zes speeluren vol. Van de originele Game Boy werden er 119 miljoen verkocht, waarmee het na de Nintendo DS en Sony PlayStation 2 de derde meestverkochte spelconsole ooit is.

De originele Game Boy werd door Nintendo in 1989 in Japan en de VS uitgebracht, een jaar later ging Europa massaal gamen. In 2003 stierf hij een stille dood.

De nieuwe Ultra Game Boy van de Amerikaanse gamefabrikant Hyperkin heeft een aluminium behuizing en een verlicht LCD-scherm zodat je er ook in het donker mee zal kunnen spelen. Hij werd vandaag voorgesteld op de elektronicabeurs CES in Las Vegas.

Volgens Gizmodo komt de Ultra Game Boy eind komende zomer op de markt. In tegenstelling tot andere recente remakes van Nintendo consoles, zullen er geen vooraf geïnstalleerde games in zitten. Je zal je oude cartridges moeten opdiepen of tweedehandsgames kopen om mee te spelen.