Gaat de PlayStation 5 er zo uitzien? 3D-ontwerpen voeden geruchten qua design en features ADN

22 oktober 2019

11u52

Bron: LetsGoDigital 15 Games Nieuwe 3D-visualisaties van de langverwachte ‘Playstation 5' geven gamers een spannende blik op het paradepaardje van Sony, dat volgend jaar – net voor de kerstperiode - op de markt komt. De renders prikkelen de geruchtenmolen van onder meer een futuristisch design in V-vorm, toevallig of niet het Romeinse cijfer voor ‘vijf’.

LetsGoDigital heeft een serie afbeeldingen gedeeld van de ‘Developers Kit’ van de Playstation 5, speciaal ontworpen voor gameontwikkelaars. Het design kan een belangrijk idee geven van wat we van de nieuwe PS5 kunnen verwachten. Maar het kan uiteindelijk ook nog anders uitdraaien, aangezien duidelijk niet iedereen fan is van de ongewone vormgeving.

De foto’s tonen in ieder geval een waaier aan knopjes, zes USB-poorten en een grote cirkel aan de rechterkant; vermoedelijk een camera waarmee 4K live-streaming mogelijk is. Achteraan zouden er vijf verschillende knoppen zitten: ‘On Standby’, ‘Reset’, ‘Eject’, ‘System Initialization’ en ‘Network Initialization’. Onder de buttons zit een diskdrive, waarvan Sony eerder al bevestigde dat die blu-raydisks zal ondersteunen.

Verbeterde prestaties

De spelconsole ziet er op de afbeeldingen heel gelijkaardig uit als de zwart-witte patentbeelden die eerder deze maand opdoken, maar ze tonen wel nieuwe details die eerder niet zichtbaar waren. Zo zit er een reeks lichtindicators aan de linkerkant met de nummers 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0, legt LetsGoDigital uit. Daaronder zit een statuslichtje met Status 2 en wat verder Status 1.

De Sony PlayStation 5 wordt intern voorzien van een 8-core AMD Ryzen-processor en een SSD-opslagmedium. Verder wordt hij een 8K-spelcomputer. Dankzij 3D-audio wordt de geluidsbeleving naar een nieuw niveau getild.

Volgens Sony moet de volgende PlayStation uitblinken in een “immersieve” en “naadloze” speelervaring, onder andere dankzij verbeterde prestaties en een opgeknapte clouddienst.

De nieuwe console laadt zelfs bijna tien keer sneller vergeleken met de PlayStation 4 Pro. Waar de Playstation 4 Pro nog 8,1 seconden laadtijd nodig heeft, speelt de PlayStation 5 het in amper 0,83 seconde klaar. Volgens LetsGoDigital is de kans dus groot dat de spelcomputer over grote ventilatiesleuven zal beschikken, aangezien een effectief koelsysteem bij zoveel kracht essentieel is.

Controllers

Sony liet eerder zelf verstaan dat ook de controllers van de console een make-over krijgen. De nieuwe versie heeft ‘adaptive triggers’, waarvan de weerstand zich kan aanpassen aan situaties in games. Sony noemt als voorbeeld het schieten met een pijl en boog. Spelers zouden door de nieuwe knoppen daarbij de spanning van de boog moeten kunnen voelen. Een andere vernieuwing in de controller is het gebruik van haptische feedback in plaats van een reguliere trilmotor.

Vooralsnog is er niets bekend over het definitieve design. Het is ook niet duidelijk of er al een richtprijs is voor de PS5. LetsGoDigital stelt dat kopers waarschijnlijk rekening moeten houden met een prijs tussen de 500 en de 550 euro.

Bekijk ook: Dit is wat we nu weten over de PlayStation 5