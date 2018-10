Forza Horizon 4 ontstijgt genre en is een van opwindendste games tout court Ronald Meeus

16 oktober 2018

12u55 1 Games De opwindendste racegame die u dit jaar zult spelen - en wellicht zelfs een van de opwindendste games tout court - is Forza Horizon 4. Wat nog niet zo heel lang geleden erg vreemd was om te zeggen over een gamereeks die de tweede viool speelt naast Microsofts ‘grote’ Forza Motorsport-serie.

Maar waar die laatste de afgelopen jaren enorm is gestagneerd in zijn ontwikkeling - het is bij iedere editie gewoon een betere simulatie, zonder nog al te veel aandacht voor plezier op de baan - ging de B-serie net de tegenovergestelde richting in: technologie werd vrolijk gepikt van de hoofdreeks, maar hier wordt er wèl nog geïnnoveerd in de pret die de game op tafel brengt.

Die innovatie zit onder meer in de constante livecontent die wordt toegevoegd aan de game, zodat u iedere keer dat u uw Xbox of computer doet ronken een compleet frisse ervaring krijgt. Of in details, zoals de keuze om een beetje snelheid in te boeten voor visuele details, of omgekeerd.

Ook de omgeving waarin deze nieuwe aflevering u brengt - het wegennet van het landelijke én stedelijke Groot-Brittannië - wordt meer betoverend bij iedere bocht die u maakt, en met de speciale automobielen waarmee u kunt rijden, worden ook de petrolheads onder de gamers op hun wenken bediend. Als u nog een racegame zoekt om u de komende maanden mee zoet te houden: dit is ‘m!