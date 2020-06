Fortnite verwijdert plots alle politieauto's uit het spel ADN

23 juni 2020

16u57

Bron: ANP 2 Games De populaire game ‘Fortnite’ heeft alle politieauto's uit het spel verwijderd. De levels in het cartoonesque schietspel bevatten voorheen veel patrouillewagens, maar die zijn vervangen door reguliere auto's.

Volgens een bron van The Wall Street Journal die bij de ontwikkeling van het spel betrokken is, is het "geen politiek statement”, maar wel een reactie op de gevoeligheden rond racisme en politiegeweld.

Epic, de uitgever van het spel, heeft geen officiële reactie gegeven op het verwijderen van de wagens. Auto's dienen in het spel slechts ter decoratie en spelers kunnen er niet in rondrijden, hoewel de ontwikkelaars erop gehint hebben dat dit in de toekomst wel kan.



Diverse media halen dan ook vermoedens aan dat Epic de stap genomen heeft om te voorkomen dat spelers elkaar kunnen aanrijden in politieauto's.

Wereldwijd worden demonstraties gehouden tegen racisme en politiegeweld, met name tegen zwarte Amerikanen. Hoewel dit al jaren speelt, zijn er massaal protestacties losgebarsten nadat George Floyd overleed in mei tijdens een gewelddadige arrestatie. Eerder reageerden andere games hier ook al op. Zo was ‘GTA V’ een tijd niet online te spelen.