Fortnite telt inmiddels 250 miljoen spelers Techredactie

21 maart 2019

16u03

Bron: AD.nl 0 Games 250 miljoen mensen spelen intussen ‘Fortnite,’ en 35 procent van de gamers zou vrouw zijn. Dat meldt Epic Games. Volgens de ontwikkelaar heeft het succes van concurrent ‘Apex Legends’ vooralsnog geen effect op de populariteit van Fortnite.

Op een gemiddeld moment spelen 10,8 miljoen mensen de game tegelijk, zei directeur Tim Sweeney in zijn keynote op de Game Developer Conference. Sweeney claimde ook cijfers te hebben gezien waaruit blijkt dat 35 procent van de spelers vrouw is. Dat zou hoger zijn dan bij andere shooters. De cijfers van Sweeney zijn niet gelijk aan die van eerdere publicaties, die het percentage vrouwelijke spelers schatten op tussen de 16 en 25 procent.

Apex Legends lijkt de groei van Fortnite niet in de weg te staan. “Sinds Apex Legends uitkwam, hebben we de hoeveelheid aan totale Apex Legends-spelers erbij gekregen in Fortnite’’, aldus Sweeney tegen Venturebeat. Volgens hem zorgde de release van FIFA vorig jaar wel voor een kleine terugval in speeltijd.

Fortnite kwam ongeveer twee jaar geleden uit, als tweede bekende Battle Royale-game na PUBG. Epic Games heeft vandaag ook een dienst online gezet, waarmee andere spelontwikkelaars gebruik kunnen maken van de online diensten die Epic heeft ontwikkeld. Deze diensten ondersteunen onder meer massaal matchen van spelers, voicechat, cloudopslag en het bijhouden van data over een game.

