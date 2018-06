Fortnite-speler bereikt als eerste onbereikbaar gewaand vertrekeiland Joeri Vlemings

08 juni 2018

15u51

Bron: BBC News 5 Games Het is zover! De Kroatische YouTuber OrangeGuy dééd het. Hij bereikte als eerste speler weer 'Spawn Island', het vertrekpunt van het onderdeel 'Battle Royale' van het megapopulaire spel Fortnite. Deze verwezenlijking is niet te onderschatten en een van de moeilijkste in het game. Het lukte, met dank aan de update van Fortnite vorige maand die winkelkarretjes lanceerde als hulpmiddel.

OrangeGuy postte een filmpje op YouTube om te laten zien hoe hij met twee maten tot op het onbereikbaar gewaande vertrekeiland geraakte. Op het neutrale Spawn Island verzamelen de 100 spelers telkens voor het overlevingsspel van start gaat. Ze dolen er wat rond, tot iedereen er is. Dan nemen ze de boot naar het hoofdeiland en beginnen ze een gevecht tot er één overlevende - de winnaar - overblijft.

Allemaal goed en wel, maar terugkeren naar het neutrale eiland eens het spel gestart is - ook al heb je er in principe niets meer te zoeken - dáár beten alle spelers tot nu toe hun tanden op stuk. Vaak tot hun grote frustratie, omdat het onbereikbare eiland wel altijd vanuit het speelveld in de verte zichtbaar blijft.

Winkelkarretje

Hoe heeft OrangeGuy het dan uiteindelijk toch geflikt? Hij bouwde eerste een enorme brug naar het eiland, waarmee hij al aardig dichtbij kwam. Om er helemaal te geraken, bracht het team het nieuwe winkelkarretje aan het rollen op de schans aan het einde van de brug. Zo vlogen ze over de onzichtbare muur die eerdere pogingen steeds verijdelde. Het wagentje bleef zweven tot op het eiland.

Een foutje in het spel, een 'glitch' zoals OrangeGuy zelf postte op YouTube? Hij kreeg uiteraard al snel navolging en ook die pogingen waren succesvol. OrangeGuy had de primeur, maar is inmiddels lang niet meer de enige die erin slaagde terug te keren naar het starteiland. Waarom? Gewoon omdat het kan.