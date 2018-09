Fortnite-speler (14) geeft eigen moeder kopstoot nadat ze Playstation afpakt mvdb

Bron: 9Honey - Metro 0 Games Een Australische moeder heeft een hersenschudding opgelopen toen ze de Playstation 4 van haar zoon afnam. De veertienjarige Logan doet sinds maanden niets anders dan het populaire online-spel 'Fortnite' spelen. Toen Britta Hodge het welletjes vond en ingreep, gaf hij zijn eigen moeder een kopstoot.

Het was in de examentijd in juni al wrevel in menig Vlaamse huishoudens: de populariteit van Fortnite, waardoor de studie-ijver van blokkende zoon- of dochterlief serieus werd bedreigd. Liefst 125 miljoen mensen wereldwijd spelen het schietspel waarbij spelers mekaar moeten bekampen tot er één 'survivor' overblijft.



Zoals miljoenen anderen is Logan helemaal verknocht aan het spel. De tiener uit Sydney deed niets anders dan non-stop spelen en verliet zijn kamer enkel nog voor een wc-bezoek of om iets te eten, verklaart Britta Hodge aan het nieuwsprogramma '60 Minutes'.



Haar introverte zoon kocht twee jaar geleden met zijn eigen zakgeld een Playstation 4. Iets wat Britta toen nog steunde. Zij en de vader van Logan waren verwikkeld in een echtscheiding. Logan die met ADHD kampt, kon zo zijn gedachten even verzetten. De Playstation leidde echter snel tot een gameverslaving. Afspreken met vrienden of gaan sporten lukte plots niet meer, de jongen besteedde vanaf dan al zijn tijd aan spelletjes als 'Call of Duty', 'Minecraft' en 'Ark'. Zijn schoolwerk begon serieus te slabakken. De situatie is zelfs zo verergerd dat de tiener al lange tijd niet meer naar school gaat. Professionele hulp bracht geen verbetering.



Logans game-verslaving is enkel nog toegenomen sinds hij Fortnite speelt. Hij is soms tot drie uur 's nachts bezig. Telkens zijn moeder de spelcomputer trachtte af te nemen, leidde dat tot fysiek geweld, ook tegen zijn eigen broers en zussen. Zelfs de politie moest verschillende keren ter plaatse komen. Wat Britta Fortnite-ontwikkelaar Epic Games vooral kwalijk neemt, is het feit dat het spel zo gemaakt is dat je altijd verder wil doen. Hodge heeft op Facebook een besloten zelfhulpgroep opgericht voor andere getroffen ouders. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent sinds juni gameverslaving als een officiële verslaving.