Fortnite-rivaal 'Call of Duty: Warzone' heeft na 24 uur al meer dan zes miljoen spelers

12 maart 2020

11u51

Bron: Eurogamer 44 Games Het nieuwe ‘Battle Royale’-spel van de gameontwikkelaar Activision, heeft na 24 uur al meer dan 6 miljoen gamers binnengehaald wereldwijd. Het spel werd dinsdag gelanceerd.

De nieuwe game is gratis te downloaden voor gamers op Xbox One, Playstation 4 en pc. Het moet de strijd aangaan met het immens populaire Fortnite, omdat het doel in de beide spellen hetzelfde is. Je moet namelijk tegen andere spelers vechten en als laatste overblijven.

De game doet het volgens Activision goed met meer dan zes miljoen downloads 24 uur na de lancering. Maar daarmee zit het nog lang niet in de buurt van Fortnite, dat in maart 2019, het laatste cijfer dat de ontwikkelaar van dat spel meegaf, 250 miljoen spelers wereldwijd had.