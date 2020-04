Fortnite krijgt Party Royale-modus zonder wapens Redactie

30 april 2020

17u28

Bron: Tweakers 2 Games Online videogame Fortnite krijgt een Party Royale-modus waarin spelers niet met elkaar vechten, maar andere activiteiten kunnen doen in een map. Het is nog onbekend wat voor activiteiten dat zullen zijn. Ontwikkelaar Epic Games organiseerde eerder al concerten in Fortnite.

Nadat twitteraars code hadden gevonden die wijst op de komst van een Party Royale-modus, bevestigde Epic tegen gamingwebsite Polygon het bestaan van de nieuwe modus. Het is nog onbekend wat spelers in die modus allemaal kunnen gaan doen, maar Epic zegt dat de wapens achterwege blijven.

Epic heeft al langer plannen om van Fortnite naast een schietspel een ‘metaverse’ te maken. Epic-directeur Tim Sweeney zei vorig jaar dat het bouwen van zo’n metaverse mogelijk is dankzij de grote community van mensen die de game spelen.



In Fortnite zijn al langer veel evenementen die niets met het originele schietspel te maken hebben. Zo bezochten 27 miljoen spelers afgelopen weekend een virtueel concert in de game. In de game werden tussen 23 en 25 april vijf shows gehouden van artiest Travis Scott, van wie een enorme avatar een aantal nummers zong.

Lees ook: Versla de verveling, speel mee met ons grote gametoernooi en maak kans op 2.000 euro aan prijzen