Fortnite is niet meer te spelen na mysterieuze gebeurtenis AW

14 oktober 2019

11u02

Bron: AD.nl 38 Games Paniek bij de spelers van Fortnite: het populairste spel op aarde kan na een vreemd voorval dat zich in het spel zelf afspeelde, niet meer gespeeld worden.

De livestream van het spel toont niets anders dan een zwart gat met achtergrondgeluiden. Dat zwarte gat verscheen zondag ineens bij het einde van seizoen 10. Het lijkt een stunt te zijn die een nieuw hoofdstuk in het spel aankondigt.

Spelers zagen hoe enkele raketten explodeerden en daarbij een meteoor in de spelwereld opslokten. Vervolgens verscheen de meteoor uit een scheur in de hemel en na de explosie die hierop volgde werd alles in het spel opgeslokt door een zwart gat.



Vanzelfsprekend schokte dit zowat 250 miljoen spelers, die massaal naar livestreamsite Twitch trokken. Zo’n anderhalf miljoen kijkers zorgden ervoor dat de site eveneens crashte, voor eventjes dan toch. Ook de Twitter-pagina van ontwikkelaar Epic Games staat op zwart.

Echte paniek lijkt echter onnodig. Epic Games heeft niets gemeld over de verdere voortgang, maar hintte afgelopen weken wel op ‘het einde’. Ook verschenen in het weekend aanwijzingen voor een ‘Chapter 2' voor het populaire spel, met mogelijk een nieuwe speelbare map in Fortnite. De populariteit van Fortnite is zo immens groot dat de ontwikkelaar Epic Games wel gek zou zijn om de stekker eruit te trekken. Vermoedelijk weten we vanavond meer.