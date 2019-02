Fortnite heeft uit het niets serieuze concurrent in Apex Legends, wat is het geheim? Christian Born

20 februari 2019

13u35

Bron: AD.nl 0 Games Het immens populaire ‘Fortnite’ leek niet te stoppen, maar plots was daar begin februari ‘Apex Legends’. Dit spel - dat heel veel lijkt op Fortnite - wist binnen een week 25 miljoen spelers binnen te halen en lijkt een serieuze concurrent te worden.

Met 200 miljoen geregistreerde spelers, van wie er bijna 80 miljoen regelmatig spelen, is Forntnite de populairste game van het moment. Gesprekken over 'skins’ domineren het schoolplein en zelfs ouders worden meegesleurd in geklets over V-bucks, Victory Royale en Ninja. Maar nu lijkt Apex Legends een bedreiging te worden.

De game, ontwikkeld door Respawn Entertainment, werkt nagenoeg hetzelfde als Fortnite. Een groot aantal spelers wordt gedropt op een landmassa en de speler die als laatste overblijft is de winnaar. Ook is het spel gratis te spelen en verdient de ontwikkelaar geld door visuele aankopen. Denk aan nieuwe kleuren voor een geweer of een nieuwe outfit. Zo'n ‘skin’ kost een euro of tien.

Virale marketing

Niemand - behalve de ontwikkelaar en een handjevol andere mensen - had van het spel gehoord tot 4 februari, toen het ineens beschikbaar was voor iedereen. Tegelijkertijd lanceerde de ontwikkelaar een gesponsorde samenwerking met veel streamers op het videoplatform Twitch. Het resultaat was een schoolvoorbeeld van virale marketing.



Honderdduizenden kijkers keken naar de streams. Volgens velen de beste speler - een Amerikaan genaamd Shroud - had zelf zo’n 120.000 kijkers, een record. De game werd vervolgens massaal gedownload. 2,5 miljoen spelers de eerste dag. Tien miljoen op dag drie. 25 miljoen na een week. Zelfs de ontwikkelaars hadden het niet verwacht. ‘Ik sta versteld’, tweette hoofdontwikkelaar Vince Zampella.

Het geheim

Maar hoe is een game die uit het niets kwam zo ongelooflijk populair? We vroegen het Ward Geene, game-expert en esportskenner. “De meeste battle royale-games zijn ontwikkeld door kleine ontwikkelaars. Daardoor zijn er minder middelen om meteen een ijzersterk spel neer te zetten. De battle royale-modus van Fortnite was ook een experiment toen het uitkwam en naarmate de tijd vorderde kwam er steeds meer content voor.’’



Bij Apex Legends is dat anders. Ontwikkelaar Respawn Entertainment is opgezet door mensen die ‘Call of Duty’ op de markt hebben gebracht. Met deze ervaring maakten zij het spel ‘Titanfall’ en met middelen uit die game is nu Apex Legends gemaakt. “Die gasten weten wel hoe je een vet schietspel maakt. Niet alleen visueel, maar ook qua ‘gevoel’’, legt Geene uit. De basis van het spel is dus sterk. “Daarnaast kwam het spel tegelijkertijd uit voor de drie grootste systemen van het moment: de Xbox One, Playstation 4 en de PC. Dat heeft ook een groot aandeel gehad in de groei.’’

Maar het spel probeert ook andere, verfrissende dingen waarover Fortnite niet beschikt. “Zo is Apex Legends enkel te spelen met drie spelers. Een spel solo spelen of met vier man is niet mogelijk. Daarnaast zijn er verschillende speelbare personages, elk met hun eigen vaardigheden.’’ Er kan bijvoorbeeld gespeeld worden met een robot die een speciale trekhaak heeft, waarmee hij snel over het slagveld kan bewegen. Respawn Entertainment koos ervoor om de speelbare personages ook cultureel divers te maken, waardoor het spel een grotere doelgroep aanspreekt.

Serieuze bedreiging?

Daarnaast heeft Apex Legends een ‘revolutionair’ communicatiesysteem geïntroduceerd. Door middel van ‘pings’ kunnen spelers zonder ook maar een woord te zeggen over de microfoon duidelijk communiceren met elkaar. “Daaraan zie je ook dat het spel 'af’ is. Het werkt gewoon ontzettend goed’’, zegt Greene.



Zal het binnenkort niet meer gaan over skins op het schoolplein? “Ik denk het niet’’, zegt Geene. “Apex spreekt een andere doelgroep aan. Ik denk dat het voornamelijk bij een wat oudere doelgroep scoort en kinderen nog Fortnite blijven spelen. Maar dat is een aanname. Er is - gelukkig - een markt voor beide. Fortnite levert misschien iets in, maar het aandeel van Epic Games (de ontwikkelaar van Fortnite - red.) blijft alsnog gigantisch.’’

