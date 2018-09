Fortnite-gamers met PlayStation 4 kunnen nu ook spelen tegen anderen met Nintendo Switch en Xbox One Loïs Franx sam

27 september 2018

15u54

Bron: Tweakers.net, GameSpot 2 Games Fans van Fortnite kunnen voortaan tegen elkaar gamen, ongeacht welk toestel ze gebruiken. Sony laat namelijk crossplay toe met de PlayStation 4 en directe concurrenten zoals de Nintendo Switch en Xbox One, maar ook met computers, telefoons en tablets. Het bedrijf lanceerde daarvoor een open bèta.

De functionaliteit is voorlopig beperkt tot de razend populaire game, maar Sony is van plan om ze ook uit te rollen bij andere titels. "We zien de bèta als een kans om grondige tests uit te voeren die verzekeren dat platformonafhankelijk spelen het beste is op de PlayStation", luidt het op de PlayStation Blog. "Tegelijk houden we rekening met de gebruikservaring, zowel vanuit technisch als vanuit sociaal perspectief."

Onvermijdelijk

In augustus hield Sony nog vol dat de PS4-versie van Fortnite geen crossplay ging ondersteunen met de Switch en de Xbox One. Zo zei CEO Kenichiro Yoshida dat "de beste ervaring voor Fortnite op de PlayStation 4 te vinden is", waarmee hij suggereerde dat PS4-gamers geen nood zouden hebben om te spelen met gamers op andere platformen.

Dat leidde tot flink wat kritiek van onder meer Xbox-topman Mike Ybarra, die zei dat Sony "nog altijd niet luistert naar gamers over crossplayfunctie". Volgens Tim Sweeney, het hoofd van Fortnite-ontwikkelaar Epic Games, is het in het eigen belang van de industrie om gamers op concurrerende platformen toe te laten met elkaar te gamen. Hij zei zelfs dat crossplay volgens hem "onvermijdelijk" is, en krijgt nu inderdaad gelijk.

Accounts

PS4-spelers kunnen voortaan ook met dezelfde Fortnite-account inloggen op andere platformen, zodat ze daar ook beschikken over hun gekochte items en de vooruitgang die ze al hebben geboekt.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net