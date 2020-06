Fortnite en Call of Duty stellen nieuw seizoen uit wegens onrust rond racisme Esports Club

04 juni 2020

15u06

Bron: AD.nl 0 Games De nieuwe seizoenen van Call of Duty en Fortnite zijn door de ontwikkelaars uitgesteld. Zowel Activision als Epic Games vindt de huidige onrust in de wereld omtrent politiegeweld en racisme momenteel belangrijker en wacht met nieuwe content.

Op 3 juni zou het vierde seizoen van Call of Duty Modern Warfare en Warzone gelanceerd worden en op 7 juni stond alweer het dertiende seizoen van Fortnite op de planning.

Even in de ijskast

Nieuwe seizoenen brengen altijd veel nieuwe content met zich mee en zijn voor spelers van de games iets om naar uit te kijken. Toch hebben de ontwikkelaars Activision en Epic Games besloten om de nieuwe content even in de ijskast te zetten.



Fortnite lanceert nu het nieuwe seizoen op 17 juni. Bovendien is het live event The Device van Fortnite ook verplaatst. Het spektakel dat het oude seizoen uitluidt, is nu op 15 juni te bewonderen. Wanneer het nieuwe seizoen van Call of Duty start, is nog niet bekend. Ontwikkelaar Activision heeft namelijk alleen bekendgemaakt dat de start op de geplande datum is afgelast, maar niet wanneer gamers dan wel de nieuwe content kunnen verwachten.

Impact game-industrie

De game-industrie reageert massaal op de wereldwijde onrust omtrent politiegeweld en racisme. Veel grote bedrijven stellen releases uit en steunen de #BlackLivesMatter-beweging op sociale media. Zo werd ook de onthulling van de PlayStation 5 uitgesteld door Sony.

