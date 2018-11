Football Manager 2019: uitgebreider (en ingewikkelder) dan ooit



TW

06 november 2018

09u52 0 Games Er zijn geen malafide makelaars die je een paar tienduizend euro in het zwart toeschuiven. En je kan je in degradatienood verkerende ploeg niet via matchfixing redden. Maar los daarvan is Football Manager 2019 nét echt. De jongste editie heeft een pak opvallende nieuwigheden, al eist dit spel heel veel toewijding als je het echt onder de knie wil krijgen.

Football Manager is al een kwarteeuw de referentie in de niche van sportmanagementsimulaties. De eerste editie kwam in 1993 uit onder de naam Championship Manager, waarvan het zich goed tien jaar later afsplitste. Door de jaren heen bouwde het een hondstrouwe cultaanhang op die graag koketteert met hoe verslavend deze game wel is. Op talloze webpagina’s tippen spelers elkaar over jonge ‘wonder kids’ die je voor je team kan inlijven, de beste tactieken en de meest efficiënte trainingsschema’s.

Sommigen gaan daarbij wel erg ver: er bestaat een Facebookgroep voor mensen die hun beste pak aantrekken als ze in Football Manager de bekerfinale spelen, en Tony Jameson vlooide uit hoeveel tijd van zijn leven hij al aan deze game vergooide in de comedyshow How Football Manager ruined My Life. Spoiler alert: de verloren tijd beslaat meerdere jaren.

Nieuwigheden

Na 25 jaar weten ze bij uitgever Eidos wel beter dan hun succesnummer radicaal om te gooien, dus hoef je in Football Manager 2019 geen grote veranderingen te verwachten. Spelers kopen en verkopen, het meeste halen uit de middelen die je hebt en je voetbalclub naar grote successen leiden blijven de belangrijkste elementen van deze game. Met zoals elk jaar opnieuw een grondige update van clubs, spelers en competities.



Toch zitten er ook echte nieuwigheden in, die deze editie weer net iets gedetailleerder maken dan de vorige. Football Manager 2019 verwierf de rechten op de Bundesliga, waardoor ook de Duitse topclubs (eindelijk!) met hun eigen naam en logo aantreden.



En de video assisted referee (VAR) zorgt net als in het echte voetbal voor nagelbijten en frustraties als de match wordt stilgelegd bij strafschopfases of zware fouten.

Guardiola of Mourinho in een handomdraai

Ook mooi: bekende tactieken zoals het tiki-taka waarmee Josep Guardiola zoveel successen kende of het defensieve ‘park the bus’ waarop José Mourinho zijn tegenstanders de tanden stuk laat bijten zitten er hapklaar in. Zodat je niet meteen over een trainersdiploma moet beschikken om met de game aan de slag te gaan. Ook al kan je nog altijd je tactiek zelf bouwen.



De trainingsschema’s kregen eveneens een grondige opfrisbeurt. Je kan nu veel sneller zien wanneer een speler al dan niet baat heeft van zijn harde werk.

Regenboogvlaggen

Zelfs de maatschappelijke context wordt niet uit het oog verloren: soms is er al ‘s een speler die zich out als homo, en in voetbalstadions zie je regenboogvlaggen opduiken. Leuk is dat, en het verdient aanbeveling dat een game zich inzet om mee aan de kar van de diversiteit te trekken.

Dit alles zorgt ervoor dat Football Manager nog een hele poos de onbetwiste koning in zijn niche zal blijven.

En toch.

De game ziet er op sommige vlakken nog altijd, welja, redelijk shitty uit. De opgefriste interface is al een grote stap vooruit, maar zodra de voetbalmatchen beginnen word je naar het grafische Stenen Tijdperk teruggekatapulteerd.



Het publiek beweegt synchroon als koraal, en de mannetjes op het veld lijken weggelopen uit de lunaparkkasten van de jaren 90. Deze graphics zijn voor een toptitel niet oké, zelfs al ambieert-ie niet de grafische kwaliteit van pakweg de FIFA-voetbalspelletjes.



Meer nog dan dat visuele minpunt is de overweldigende zin voor detail de achilleshiel van Football Manager 2019. Zo kan je bijvoorbeeld een data-analist in dienst nemen die je moet beoordelen op technische vaardigheden en analytische skills, en heb je steeds meer met de karaktereigenschappen van je teamleden rekening te houden. Waardoor deze game soms verdacht hard op een echte job begint te lijken.

Persconferenties en gesprekken met spelers zijn vaak te repetitief, waardoor ze een behoorlijk saai klusje worden.

Wie zich niet met zulke randfenomenen wil bezighouden zal vast gelukkiger worden van het bijhorende Football Manager Touch, een simpelere en gestroomlijndere variant. Verguisd door de die-hards en een pak minder diepgaand dan de ‘echte’ game. Maar het gaat wel lekker vooruit.

In het kort

Football Manager 2019 is méér van hetzelfde, en laat dat voor de doorgewinterde gamer precies goed zijn. De nieuwe mogelijkheden maken het spel nog maar eens dat tikkeltje complexer, maar wie er de uren wil insteken krijgt daar een enorm realistische managementervaring voor terug.