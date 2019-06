FIFA 20 komt op 27 september uit en krijgt straatvoetbalmodus Mark Hendrikman kg

09 juni 2019

16u32

Bron: Tweakers.net 4 Games FIFA 20 komt op 27 september uit en bevat voor het eerst sinds FIFA Street uit 2012 weer een straatvoetbalmodus. Daarin kunnen spelers bijvoorbeeld de bal via de muur ketsen. Ook zijn er verbeteringen op het gebied van bediening en ‘ball physics’.

De straatvoetbalmodus heet Volta. Spelers kunnen teams besturen van verschillende grootten en eventueel zelfs zonder keeper spelen. Ook is er uitgebreide personalisatie mogelijk: spelers kunnen een man of vrouw zijn en hoeven niet eens per se sportkleding te dragen. Zelfs een spijkerbroek is mogelijk, om dezelfde variatie in het echte straatvoetbal af te spiegelen. Je kan kiezen uit verschillende speelvelden, waaronder een kooi in Londen, een dak in Tokio en een viaduct in Amsterdam.

Aan de technische zijde heeft EA verbeteringen aangebracht op gebied van de AI-spelers (de spelers die door het spel worden aangestuurd), ‘ball physics’ (de manier waarop de bal reageert) en het schieten. Bekijk hieronder de eerste beelden in de officiële trailer.



FIFA 20 komt op 27 september uit voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One.