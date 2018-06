FIFA 19 verschijnt op 28 september mét Champions League sam

11 juni 2018

21u04 0 Games Voetbalgame FIFA 19 komt uit op 28 september voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Nieuw is de Champions League, een toernooi dat tot voor kort exclusief in de Pro Evolution Soccer-games zat.

“Meer dan tien jaar lang was de UEFA Champions League een van de onderdelen waar spelers het meest naar hebben gevraagd", meldt 'executive producer' Aaron McHardy van EA Sports FIFA. De Champions League zit in zowel de toernooimodus, de carrièremodus als de verhaalmodus.

"In The Journey: Champions, de dramatische finale van de Story Mode, jagen spelers in de rol van de iconische jonge voetballer Alex Hunter op de Champions League-trofee", luidt het. "Spelers kunnen er ook voor kiezen om hun droomselectie samen te stellen in FIFA 19 Ultimate Team met authentieke livecontent uit de meest prestigieuze clubcompetities ter wereld, waaronder de Champions League en Europa League."

Nieuwigheden

Electronic Arts (EA) meldt verder dat nieuwe functies het mogelijk maken "op ieder moment controle te houden over het veld, van tactische benadering tot elke technische balbehandeling." De manier waarop spelers de bal aannemen en schieten is helemaal vernieuwd, en spelers hebben ook meer mogelijkheden om hun selecties samen te stellen en hun tactische benadering aan te passen.

Cristiano Ronaldo staat opnieuw op de cover van de game. Bij de voorafbestellingen van FIFA 19 Champions en FIFA Ultimate wordt hij vergezeld door de Braziliaanse superster Neymar Jr.