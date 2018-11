Fans reageren allesbehalve enthousiast op onthulling ‘Diablo Immortal’: “Is dit een 1 aprilgrap?” kg

03 november 2018

18u15

Bron: Blizzard Entertainment, IGN 0 Games Voor het eerst zullen Diablo-fans demonen kunnen afslachten op hun smartphone of iPad. De Diablo-saga komt namelijk binnenkort naar Android en iOS, zo onthulde Blizzard Entertainment dit weekend op BlizzCon 2018. ‘Diablo Immortal’ belooft een “volwaardige RPG” te zijn voor kleine schermpjes, klinkt het. Maar fans zaten duidelijk niet te wachten op een mobiel spel en reageerden tot nu toe verrassend negatief.

‘Diablo Immortal’ speelt zich af net na de gebeurtenissen van ‘Diablo II: Lord of Destruction’. De action-RPG wordt een massively multiplayer online (MMO) spel, waarbij de spelers kunnen samenwerken met anderen door bijvoorbeeld samen te vechten of items te craften. Je kan in de huid kruipen van zes klassen: Wizard, Barbarian, Monk, Crusader, Demon Hunter en Necromancer.

Om de overgang van pc of console naar smartphone of iPad zo makkelijk mogelijk te maken, werd het spel specifiek voor mobiele platformen ontwikkeld, beweert Blizzard. Daarbij hoort ook een gespecialiseerde gebruikersinterface die uniek is voor ‘Diablo Immortal’ en het mogelijk zou maken om op een intuïtieve manier te chatten en groepen te vormen in het heetst van de strijd. “Diablo Immortal neemt de duistere, gotische fantasywereld van Sanctuary en onnavolgbare gameplay van Diablo, en steekt het in je broekzak”, belooft J. Allen Brack, topman bij Blizzard.

1 aprilgrap

Desondanks was niet iedereen blij met de aankondiging van het nieuwe spel. Het regende niet alleen negatieve reacties op het internet, ook fans die waren afgezakt naar BlizzCon konden hun teleurstelling niet onder stoelen of banken steken. “Is dit een 1 aprilgrap buiten het seizoen?” vraagt een ontgoochelde man de Diablo-ontwikkelaars op het podium.

De teleurstelling heeft wellicht veel te maken met het format van het spel, speculeert IGN. Onder andere werd geopperd dat Diablo Immortal niets anders was dan een ‘reskin’: een oud spel in een nieuw jasje. Maar vooral lijkt het alsof de fans een volwaardige opvolger in de Diablo-reeks hadden verwacht, in plaats van een Android- of iOS-spel dat grotendeels werd ontwikkeld met behulp van een partner van Blizzard, NetEase.