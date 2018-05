Fallout 76 officieel onthuld na reeks van cryptische aanwijzingen: bekijk hier de trailer kg

30 mei 2018

18u36

Bron: The Verge 0 Games Bethesda kondigt officieel Fallout 76 aan, de laatste episode in de post-apocalyptische game-serie Fallout. De gameontwikkelaar deelde een korte teasertrailer van het spel na een lange countdown. Veel is er nog niet bekend, maar Bethesda belooft het spel verder toe te lichten op gamebeurs E3.

Duizenden fans keken halsreikend uit naar de onthulling nadat Bethesda dinsdag eerst een veelzeggende, maar cryptische tweet de wereld instuurde:

De tweet ging gepaard met een livestream op Twitch waarin een dag lang enkel een Vault Boy-beeldje te zien was, met op de achtergrond het bekende standby-scherm.

Er werd even hevig gespeculeerd over wat de Fallout-fans te wachten stond, maar vandaag kwam Bethesda dan uiteindelijk met het verlossende nieuws. De gameontwikkelaar bevestigt dat er een nieuwe Fallout op komst is.

Het nieuwe spel heet Fallout 76, naar het nummer van de bunker waarin het verhaal zich wellicht zal afspelen. Bij de aankondiging hoorde ook meteen de allereerste teasertrailer van het spel:

De trailer geeft niet bijster veel informatie prijs. We zien de binnenkant van een schuilbunker, een onherkenbare bewoner die de vertrouwde Pip-Boy computer aan zijn pols bevestigt, en wat lijkt op de overblijfselen van een feest rond “Reclamation Day”. Bethesda belooft meer informatie over het spel op gamebeurs E3, dat begin juni in Los Angeles zal plaatsvinden.

Het is twee jaar geleden sinds het laatste op zichzelf staande spel in de serie, Fallout 4, uitkwam. Sindsdien bracht Bethesda nog wel updates en extra’s uit en lanceerde de ontwikkelaar het mobiele Fallout Shelter.

