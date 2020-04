Facebook lanceert gamingapp nu al door coronacrisis jv

20 april 2020

12u48

Bron: Reuters 0 Games Facebook lanceert vandaag al zijn mobiele gamingapp voor Android-gebruikers, zo meldt de New York Times. Dat is eerder dan gepland. Een en ander heeft te maken met de huidige coronatijden en de concurrentie van populaire streamingsites als Twitch ( Amazon.com), YouTube (Google) en Mixer (Microsoft). Met de app kan je gamevideo’s delen en simpele casual games spelen.

Oorspronkelijk zou Facebook Gaming pas in juni uitgerold worden, maar omdat we door het coronavirus allemaal in ons kot moeten blijven, komt het megabedrijf er nu al mee. Facebook voerde bijna twee jaar tests uit met het gameplatform.

Facebook Gaming was al langer toegankelijk via de website en de algemene Facebook-app.



De iOS-versie van de app moet eerst nog door Apple worden goedgekeurd.