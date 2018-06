Exclusief: de grootste nieuwigheden en uitdagingen van Assassin's Creed Odyssey volgens 'chef verhaal' Melissa Maccoubrey sam

17 juni 2018

16u38 3 Games Op de E3-gamebeurs doet Melissa Maccoubrey een boekje open over Assassin's Creed Odyssey , Ubisofts aankomende topgame waarvoor zij 'narrative designer' is - zeg maar 'chef verhaal'.

In het interview, exclusief voor de Benelux, vertelt ze over de belangrijkste vernieuwingen van de aankomende topgame, plus de uitdagingen die het team overwon bij het maken ervan.

Melissa, duidelijk gecharmeerd door reporter Marissa Galle, is vooral trots op de interactieve verhaallijn en de keuzemogelijkheden die spelers daardoor krijgen, zowel op korte als lange termijn. Haar conclusie: "De geschiedenis is jouw speeltuin man, ga ervoor!"

