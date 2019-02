Europees team wint 700.000 euro op wereldkampioenschap Rainbow Six Siege Raf Picavet

20 februari 2019

17u22 0 Games Van 11 tot en met 17 februari zakten de zestien beste teams van de alweer vier jaar oude tactische shooter Rainbow Six Siege af naar Montreal, Canada. Daar werden gebouwen bestormd, muren gesloopt en chemische bommen ontmijnd. Of niet, natuurlijk, want de tegenpartij ging uiteraard ook voor de titel en een indrukwekkende prijzenpot.

Rainbow Six Siege is tactische shooter waarin twee teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen. De aanvallers bestormen een locatie om er een bom te ontmantelen of gijzelaar te bevrijden. De verdedigers proberen hen dat te verhinderen.



Dat alles tegen de klok, met een brede waaier aan militaire gadgets en op speelgebieden waar een muur of plafond net zo lang een obstakel vormt als je explosievenexpert daar zin in heeft. Een meedogenloze game waarin tactiek en naadloos teamwork net zozeer het verschil maken als nagenoeg bovenmenselijke reflexen. Wat meteen verklaart waarom Rainbow Six Siege vandaag een van de populairste esports-shooters is.

Slome start, onwaarschijnlijke comeback

Daar zag het overigens aanvankelijk niet naar uit. Wanneer de game eind 2015 verscheen, reageerden de critici laaiend enthousiast, maar liet het grote publiek op zich wachten. Ubisoft, de ontwikkelaar en uitgever van Rainbow Six Siege bleef echter hardnekkig geloven in de game en dat geloof hardmaken met continue updates, nieuwe speelgebieden, spelpersonages en herhaaldelijke gratis spelweekends.



Tegen de zomer van 2017 was het spelersaantal gegroeid tot 20 miljoen. Begin 2018 waren dat er 25 miljoen en vandaag telt de gemeenschap meer dan 40 miljoen geregistreerde spelers. Dat maakt Rainbow Six Siege tot een van de grootste comeback-verhalen uit de videogame-industrie.

Thuiswedstrijd

Hoe groot en gedreven die community is, zie je nergens beter dan op de jaarlijkse Six Invitational, het WK waarin de beste teams van de wereld het tegen elkaar opnemen. Een gebeuren dat wereldwijd door een half miljoen kijkers gevolgd wordt. De route naar Montreal – de geboortestad van de game - was voor elk team lang en felbevochten. Van online voorrondes, over regionale en nationale tornooien tot de laatste kwalificatiewedstrijden in de grote esports-liga’s.



Onder de 16 finalisten tellen we vijf Europese teams, vier uit Noord-Amerika, vier uit Latijns-Amerika en drie uit Azië-Oceanië. De prijzenpot is goed voor maar liefst 2 miljoen dollar, wat het tot een van de grootste in de esports-wereld maakt.

Topsport-gebeuren

Voor de duizenden fans die naar dit gebeuren zijn afgezakt of het half miljoen anderen die de livestreams volgen, zal dat geld worst wezen. Hen is het vooral te doen om te supporteren voor hun favoriete team of sterspelers. En wanneer die onderweg naar dit tornooi al gesneuveld zouden zijn, dan weten ze dat ze hier goed zitten voor een rist superieure Rainbow Six Siege-partijen.



Ze zien de meesters aan het werk in de game die ze in de meeste, maar lang niet alle gevallen, zelf ook spelen. Een opgewonden publiek, professionele commentatoren, half-time evaluaties, … Kortom: alles wat bij een wereldbeker hoort. Opvallend – en een paar jaar geleden nog ondenkbaar – is dat de arena daar in Montreal voor een goed kwart met vrouwelijke fans gevuld was.

Japan verrast

Aan verrassingen geen gebrek in deze editie. Zo was het Japanse Team Nora-Rengo tegen ieders (inclusief de eigen) verwachting doorgestoten tot de halve finales. Het contrast van deze uitbundige spelers en hun excentrieke coach met hun Russische opponenten van Team Empire had niet groter kunnen zijn. Jongens die breed lachend rooskleurige pluchen eenhoorns naast hun keyboard zetten en korte overwinningsdansjes maken, tegenover emotieloze spelers die de haast machinale soberheid van Ivan Drago uit Rocky IV emuleren.



Nora-Rengo sleepte er ook in die halve finale nog een ronde uit, maar uiteindelijk moesten het enige overgebleven Aziatische team de duimen leggen tegen de hyper-gedisciplineerde Russen.

G2 bevestigt

G2 Esports, de titelverdedigers en een team opgetrokken uit voornamelijk Scandinavische spelers, walste vervolgens over Team Reciprocity heen. De Amerikanen (met één thuisspelende Canadees) waren net zoals de Japanners veel verder gekomen dan ze ooit durfden te hopen, maar met het einddoel zo nabij, deed het deze jongens toch zichtbaar pijn. Een Europese finale dus, met G2 Esports tegen Team Empire oftewel Scandinavië-Rusland.



De eerste ronde maakte meteen geschiedenis door verder in overtime te gaan dan ooit in de geschiedenis van deze tornooien. Uiteindelijk won de ervaring van G2 Esports het alsnog en daarmee leek de spirit van de nog relatief jonge Russische ploeg gebroken.



G2 Esports won de volgende twee ronden dubbel zo snel en mocht voor de tweede keer op rij met de titel én deze keer met een indrukwekkende 800.000 dollar (zo'n 704.000 euro) aan prijzengeld naar huis.

