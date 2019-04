Europa tikt Valve en andere gamebedrijven op de vingers voor geoblocking kg

05 april 2019

16u37

Bron: ANP 0 Games Zes grote gamebedrijven hebben mogelijk Europese regels overtreden door te voorkomen dat mensen in een ander land games konden kopen. Dat zegt de Europese Commissie. Dat zogeheten geoblocken is verboden, omdat consumenten daardoor in het ene EU-land meer kwijt kunnen zijn voor hetzelfde spel dan in het andere land.

Een van de beschuldigde bedrijven is Valve. Dat is eigenaar van het Steam, het grootste online platform voor games. Ook vijf game-uitgevers worden verdacht: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax. Zij verspreiden hun games onder andere via Steam.

Oost-Europa

Volgens Europa zouden de bedrijven hun games hebben ‘vergrendeld’, zodat de spellen enkel speelbaar zijn wanneer ze in eigen land werden gekocht. Dat gebeurde in Oost-Europese landen zoals Tsjechië, Litouwen, Hongarije, Slovakije en Polen.



Daar liggen de prijzen van de games nu eenmaal een stuk lager dan in West-Europa. De gameproducenten willen dan ook voorkomen dat mensen uit landen zoals Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk hun spelletjes in het buitenland kunnen aankopen aan een veel lagere prijs.



Daarom hebben Valve en de vijf gamemakers volgens Brussel afgesproken om bepaalde games te blokkeren tenzij het spel in eigen land is gekocht. Vier van de vijf gamemakers zouden ook van verkopers hebben geëist dat die alleen in eigen land leverden.

Beste deal

Maar dat is tegen de zin van Europese Commissie, die dit soort ‘geoblocking’ verbiedt. “In een echte Digitale Enkelvoudige Markt, zouden Europese consumenten het recht moeten hebben om videogames te kopen en te spelen ongeacht waar ze wonen in de EU”, schrijft Europees Commissaris Margrethe Vestager. “Consumenten zouden niet weerhouden mogen worden van het winkelen over de grens om de beste deal binnen de lidstaten te vinden.”

De bedrijven hebben nog de kans om te reageren op de eerste bevindingen. Daarna beslist de commissie over een straf. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet van elk bedrijf.