Er komt een nieuwe 'Half-Life' aan (maar het is niet het spel waar je op hoopte)

19 november 2019

12u25

Bron: The Verge, Ars Technica 3 Games Na jaren van geruchten is het nu officieel: er komt een nieuw spel in de ‘Half-Life’-saga. Dat kondigt spelontwikkelaar Valve aan op Twitter. ‘Half-Life: Alyx’ wordt wellicht geen echte opvolger van de eerste twee spellen, maar zou wél een volwaardige VR-game zijn. Later deze week moet een officiële voorstelling van het spel volgen.

Dat Valve met een nieuw Half-Life-spel komt, is opmerkelijk. ‘Half-Life: Alyx’ komt ruim twintig jaar na de originele Half-Life, één van de meest bejubelde pc-games ooit. In 2004 pakte Valve nog uit met Half-Life 2, dat op zijn beurt werd gevolgd door ‘Half-Life 2: Episode 1' and 'Half-Life 2: Episode 2'. Aan een derde sequel geraakte Valve naar goede gewoonte niet.



Wie dus had gehoopt dat de langverwachte Half-Life 3 er nu eindelijk aankwam, mag die hoop alweer opbergen. Over het nieuwe spel is nog niet veel geweten, maar het ziet ernaar uit dat ook deze geen echte opvolger wordt van de eerste twee spellen.



Wel verklapt de titel al dat de game wellicht zal draaien om Alyx Vance, de vrouwelijke bondgenoot die in Half-Life 2 een oogje had op protagonist Gordon Freeman. Volgens Ars Technica zou het bovendien gaan om een prequel van Half-Life 2, wat betekent dat de gebeurtenissen in het spel zouden plaatsvinden tussen Half-Life 1 en 2. Veel bewijs is daar echter nog niet voor. Valve laat enkel los dat het spel hun “vlaggenschip” der virtual reality-games moet worden.



Deze donderdag om 19 uur Belgische tijd komen we naar alle waarschijnlijkheid meer te weten: dan belooft Valve het spel officieel voor te stellen aan de wereld.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw Valve(@ valvesoftware) link