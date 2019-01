Er komt een ‘Breaking Bad’-game voor de smartphone, waarin je zelf Walter White kan spelen avh

11 januari 2019

13u13 0 Games ‘Breaking Bad’ krijgt meer dan vijf jaar na de laatste aflevering een game voor de smartphone. Dat bericht The Hollywood Reporter. ‘Breaking Bad: Criminal Elements’ wordt een strategiespel waarin spelers zelf een drugsimperium kunnen opbouwen.

Niemand minder dan Walter White (Bryan Cranston) zelf speelt de hoofdrol in het spel. De chemieleraar die zich ontpopte tot drugsbaron krijgt het gezelschap van Jesse Pinkman (Aaron Paul) en andere iconische personages als Saul Goodman, Gus Fring en Mike Ehrmentraut.

‘Breaking Bad: Criminal Elements’ wordt ontwikkeld door FTX Games, dat ook al het smartphonespel ‘Narcos: Cartel Wars’ maakte, gebaseerd op de eveneens immens populaire Netflix-serie ‘Narcos’. Bovendien kondigt het bedrijf ook games aan van twee andere topseries ‘Criminal Minds’ en ‘The Walking Dead’.

Vince Gilligan, de geestelijke vader van Walter White, heeft al verzekerd dat FTX Games het nalatenschap van ‘Breaking Bad’ met veel respect behandelt. “FTX Games geeft evenveel om de details als ons team”, aldus Gilligan aan The Hollywood Reporter. “Ik ben erg onder de indruk van hun toewijding om een authentiek verlengstuk aan het ‘Breaking Bad’-universum te breien. Ik denk dat het een leuke ervaring wordt om met de personages om te gaan op een volledig nieuwe manier.”

‘Breaking Bad: Criminal Elements’, verschijnt in de loop van 2019 als gratis game in de App Store en in de Google Play Store.