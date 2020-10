Epic verliest opnieuw rechtszaak tegen Apple over Fortnite RL

10 oktober 2020

06u24

Bron: Belga 0 Games Epic Games is er opnieuw niet in geslaagd Apple te dwingen haar populaire schietspel Fortnite terug in de App Store te zetten. Een federale rechter in Oakland in de Amerikaanse staat Californië verwierp de eis van de spelletjesproducent om het geschrapte spel voorlopig weer op te nemen en Epic toe te staan zijn eigen betalingsoptie te gebruiken.

In augustus verwijderde Apple Fortnite uit zijn App Store. Dit gebeurde enkele uren nadat Epic met een nieuw betaalsysteem was gekomen voor mobiele spelers. Met dat nieuwe systeem probeerde Epic bepaalde verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen. Ook heeft Apple de account van Epic gesloten. Epic spande een rechtszaak aan tegen Apple vanwege vermeend machtsmisbruik door de 30 procent commissie die het technologieconcern van iedere aankoop in de App Store wil.

‘Illegaal monopolie’

Het is de tweede tegenslag voor Epic in zijn juridische strijd tegen Apple, waarin de spelletjesmaker beweert dat Apple zijn App Store als een illegaal monopolie beheert omdat het ontwikkelaars niet is toegestaan hun iPhone- en iPad-apps beschikbaar te stellen via hun eigen websites. In plaats daarvan staat Apple alleen downloads en betalingen toe via de App Store en brengt daarvoor 30 procent van de aankoopprijs in rekening.

Naar verwachting staan beide partijen volgend jaar weer voor de rechter over de kwestie.

