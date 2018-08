En de bestverkochte spelconsole is... de NES Classic Mini! Sander van Voorst sam

03 augustus 2018

20u57

Bron: Tweakers.net 0 Games Nintendo scoort opnieuw met de NES Classic Mini, een kleine versie van de klassieke console die sinds kort opnieuw in de winkels ligt. Opnieuw, want het hebbeding was in een mum uitverkocht toen het voor de eerste keer verscheen in november 2016.

Analist Mat Piscatella van de NPD Group meldt dat de NES Classic mini de console was waarvan in juni de meeste exemplaren werden verkocht in de VS. Opmerkelijk is dat de heruitgave in de winkels lag op 29 juni, waardoor de verkopen binnen een korte tijd hebben plaatsgevonden - mogelijk via reservaties.



De verkoop van Sony's PlayStation 4 leverde in juni wel het meeste geld op. Volgens Piscatella is de console dan voorlopig dan ook de bestverkopende console van het jaar. Hij voegt daaraan toe dat Mario Tennis Aces de bestverkochte game was tijdens de maand juni en dat God of War de tweede plaats innam.

Mobiele games

Ook analistenbureau Sensor Tower maakt statistieken over Nintendo beschikbaar. Het schrijft dat de mobiele game Fire Emblem Heroes inmiddels ongeveer 400 miljoen dollar opgeleverd sinds het ongeveer anderhalf jaar geleden uitkwam voor Android en iOS. Daarmee is het voor Nintendo de mobiele game die het meeste geld opleverde, inkomsten die bovendien gelijkmatig verdeeld waren over de twee besturingssystemen.



De mobiele games Super Mario Run en Animal Crossing: Pocket Camp zouden respectievelijk 64 en ongeveer 42 miljoen dollar hebben opgebracht. De meeste inkomsten, 56 procent, kwamen uit Japan. De VS staat op de tweede plaats met 31 procent, aldus Sensor Tower.

