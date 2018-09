Eindelijk! Nintendo biedt eerste blik op lading nieuwe games en onthult draadloze NES-controller kg

14 september 2018

07u14

Bron: Polygon, ANP, Nintendo 0 Games In de online presentatie van gisteren presenteerde Nintendo de lading kersverse content die volgend jaar op de Nintendo Switch verschijnt. Behalve enkele nieuwe titels, zoals Animal Crossing, Luigi’s Mansion 3 en Mega Man 11, worden ook enkele retrogames verwacht, waaronder een reeks Final Fantasy-spellen. Om de klassiekers in stijl te spelen, kan je binnenkort een beroep doen op de gloednieuwe, draadloze NES-controller.

Staan onder andere op de planning: een nieuwe installatie van Animal Crossing, Luigi’s Mansion 3, New Super Mario Bros. U Deluxe – die eerder verscheen op de Wii U – en Yoshi’s Crafted World. De meeste spellen zijn nog in ontwikkeling, waardoor Nintendo voorlopig slechts een tipje van de sluier lichtte, maar wel zagen we onder meer al wat gameplay van Luigi’s Mansion 3 op Nintendo 3DS. Het spel borduurt verder op de vorige edities en volgt Luigi die als vanouds op geesten jaagt met zijn trouwe Poltergust 3000.

Daarnaast werden een handvol andere games getoond, waaronder Fifa 19, Diablo III: Eternal Collection, Mega Man 11 en een nieuw spel in de Katamari-reeks.

Final Fantasy is terug

Nintendo houdt het deze keer niet enkel bij het verderzetten van de bekende franchises, maar onthult ook dat enkele oude bekenden een terugkeer maken. Zo worden geliefde klassiekers als Final Fantasy VII, IX, X, X-2 HD Remaster en XII vanaf volgend jaar beschikbaar voor de Switch. Daarnaast kan je binnenkort online terecht voor een een twintigtal retrospellen, zoals The Legend of Zelda, Super Mario Bros., Yoshi, Donkey Kong, Metroid en anderen. De spellen zijn gratis als je beschikt over een betalend online abonnement.

NES-controller

Voor de liefhebbers is er ook een echte NES-controller op komst die als twee druppels water lijkt op de controller van de Nintendo Entertainment System, maar dan draadloos. De controllers passen net zoals de huidige Joy-Cons op je Nintendo Switch, maar kunnen enkel gebruikt worden tijdens het online gamen. Vandaar ook dat je de controllers alleen kunt kopen als je in het bezit bent van een online abonnement. Op de Amerikaanse markt zouden de controllers vanaf midden december verkrijgbaar zijn vanaf 59,99 dollar (omgerekend 51 euro). Een Belgische prijs is nog niet bekend.

Online abonnement

Nintendo onthult ook meer over het online abonnement dat vanaf nu dinsdag actief wordt. Grootste opsteker, naast de beschikbare retrogames, is de mogelijkheid om je vooruitgang in games op te slaan in de cloud. Die savegames kunnen hersteld worden vanop een ander Switch-toestel: handig voor wanneer je eigen console de geest geeft. Keerzijde van de medaille is dat je binnenkort niet meer online kunt spelen zonder een lidmaatschap. Enkel voor gratis spellen zoals Fortnite lukt dat vanaf dinsdag nog wel.

Er zijn vier opties: een abonnement van 3,99 euro per maand, een versie van 7,99 euro voor drie maanden, een jaarabonnement van 19,99 euro en een gezinslidmaatschap van 34,99 euro per jaar. Aan dat familie-abonnement kunnen acht accounts worden gekoppeld.

Bekijk hieronder de hele Nintendo Direct-presentatie: